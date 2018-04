Alles wat je moet weten over Mitchell van der K., de hacker van Laura Ponticorvo

Vandaag is een goede dag voor Laura Ponticorvo. Precies één jaar nadat privéfilmpjes afkomstig van haar iCloud werden verspreid door een anonieme hacker, is een man uit Almere gearresteerd voor het hacken van haar computer. De identiteit van de man werd bekend dankzij het nieuwe RTL5–programma Online misbruik aangepakt.

Zoektocht van één jaar

Al in augustus vorig jaar, vijf maanden nadat haar privébeelden overal op het internet stonden, liet Ponticorvo weten de dader op het spoor te zijn. In haar vlog zei ze destijds: ‘Het blijkt dat er meerdere malen is ingelogd op mijn Gmail en iCloud toen ik in Italië was, dus ik kon het niet zijn. Die persoon woont in Almere. Zo ver zijn we nu, maar het is heel lastig.’ Nu, acht maanden later, is een Almeerse kandidaat-politicus van de VVD gearresteerd voor het hacken van computers van tientallen vrouwen om op zoek te gaan naar naaktfoto’s en video’s. De man, Mitchell van der K., is gearresteerd door een cyberteam van de politie en aangeklaagd voor computervredebreuk.

Aangifte

Naast de computer van Laura Ponticorvo zou hij ook hebben geprobeerd de privédata van Fatima Moreira de Melo en andere bekende Nederlanders te hacken. Volgens de verdenking houdt Van der K. zich al jaren bezig met het hacken van computers van vrouwen. Andere slachtoffers moesten via de politie horen dat zij zijn gehackt. Een aantal heeft inmiddels aangifte tegen de 33-jarige Van der K. gedaan.

Mitchell van der K.

Mitchell van der K. is volgens John van den Heuvel een ‘typische huisvader’. Van der K. is in het dagelijks leven tekstschrijver en SEO-specialist en woont in Almere. Daar heeft hij zich tijdens de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen beschikbaar gesteld als raadslid en kreeg hij zelfs een zetel. Vanwege ‘zwaarwegende privé-omstandigheden’ zag hij eerder al af van een plek in de Almeerse gemeenteraad. De VVD was niet op de hoogte van het strafrechtelijk onderzoek dat al een aantal maanden naar hem loopt. Tot voor kort was Van der K. ook hoofdredacteur bij Manners, een digitale uitgave van Wayne Parker Kent. De uitgever zou hem eerder dit jaar op staande voet hebben ontslagen, toen de praktijken aan het licht kwamen. Dat meldt RTL op basis van anonieme bronnen.

Online misbruik aangepakt

Misdaadverslaggever John van den Heuvel en presentatrice Nicolette Kluijver kwamen de verdachte op het spoor tijdens de opnames van Online misbruik aangepakt. Afgelopen vrijdag hebben zij Van der K. geconfronteerd met de ontmaskering. Van der K. geeft toe dat hij de computers van verschillende mensen heeft gehackt, maar ontkent dat hij verantwoordelijk is voor de verspreiding. De zaak rondom Laura Ponticorvo wordt besproken in de eerste aflevering van het nieuwe programma, dat begint op maandag 23 april om 21.30 uur op RTL5.

