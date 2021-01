Voor je weekend-binge: dit is alles wat je moet weten over Bling Empire

Sommigen omschrijven het als een mix tussen ‘Crazy Rich Asians’ en ‘Selling Sunset’. Qua glamour, plastische chirurgie en en gespekte bankrekeningen klopt die gelijkenis, al is ‘Bling Empire’ op zo’n beetje al die fronten behoorlijk next level.

Bling Empire volgt een groep Aziatische socialites die allen in Los Angeles wonen. Ze geven feesten zonder duidelijke aanleiding, smijten geld over de bank alsof er geen morgen komt en laten ondertussen ook zien hoe het is om te leven in 2020 als je uit een traditioneel gezin komt. De lijm van de serie is de roddel en achterklap tussen de hoofdrolspelers onderling.

Penispomp

Naast de over de top glamour is ook het script behoorlijk over de top. En hoewel dat er van alle kanten afdruipt, zit je na twee keer met je ogen knipperen opeens in aflevering vier en Google je ‘penispomp’ (ga maar kijken, dan wordt het vanzelf duidelijk). Toch knap gedaan. Voordat je aan de nieuwste Netflix-hype begint, praten we je graag even bij over wie deze types dan precies zijn.

Kane Lim

Heeft wangen alsof hij er wat snacks in bewaart voor een later moment. Dat zijn natuurlijk fillers (we zeggen het er maar even bij). Kane komt uit Singapore en is de zoon van rijke ondernemers die geld hebben in olie, scheepvaart, tanks en vastgoed. Toen Kane 17 werd, kreeg hij van zijn vader zijn eerste aandelen wat hem meteen zijn eerste miljoen opleverde. Doet in L.A. nu iets met vastgoed, maar heeft om onduidelijke reden zelf een schoenenkast in zijn woonkamer en een bank die is toegetakeld door zijn kat.

Anna Shay

De oudste en meest fascinerende van allemaal is de half Russisch, half Japanse Anna Shay (60). Zij is zo’n beetje de koningin van de Aziatische socialite-scene in L.A. Haar enige baan is rijk zijn en vrolijk met geld rondstrooien. Zo laat ze gerust Christian Dior naar haar huis komen zodat haar vrienden tussen de rekken wat moois kunnen uitzoeken. Niet zuunig dus, al merken haar vrienden ook snel genoeg dat je niet met haar moet sollen. Anna’s vader is miljardair geworden door bommen, wapens en defensie-technologie aan de Amerikaanse overheid te verkopen. Het grootste mysterie rondom Anna is hoe je zo rijk kunt zijn en toch zulke goedkope extensions kunt dragen.

Kevin Kreider

Kevin is de vreemde eend in de bijt. Hij is niet gillend rijk en wordt in de serie dan ook opgevoerd als de ‘normale gast’. Hij is geadopteerd, groeide op in Philadelphia en werkt tegenwoordig als model. Knappe gast dus, maar daar is-ie zichzelf ook terdege van bewust. Hoewel hij zelf dus niet loaded is, omringd hij zich wel graag met mensen die dat wel zijn. In de serie gaat hij op zoek naar zijn biologische ouders.

Christine Chiu

Christine wedijvert met Anna om de titel van Queen of the scene. Haar echtgenoot, die zelf stelselmatig ‘dr. Chiu’ noemt, stamt van de Chinese Song-dynastie. Hij is de eigenaar van een razend populaire chirurgische kliniek van Beverley Hills, waar zij regelmatig onder het mes gaat.

Als vrouw en erfgenaam uit een traditionele Chinese familie lag op Christine’s frêle schouders de immense druk om een zoon op de wereld te zetten. Het duurde tien jaar voordat Christine zwanger werd en die de wens kon vervullen. Haar man wil niets liever dan nog een kind, maar zij bedankt liever voor nóg een polonaise aan haar lijf. Je begrijpt: dráma.

Kelly Mi Li

Kelly lijkt een van de weinige castleden die daadwerkelijk werkt voor haar geld. Ze werkt voor een productiebedrijf en timmert daar hard aan de weg. De belangrijkste verhaallijn is echter haar turbulente relatie met acteur en voormalig Power Ranger Andrew Gray. Hij heeft een kort lontje dat grenst aan het psychopathische. Het lijkt erop dat ze niet terugdeinst voor een gecompliceerde man. Kelly werd rijk door in haar twenties te trouwen met een stinkend rijke man die later voor miljoenen bleek te frauderen. Inmiddels zit hij achter tralies en houdt Kelly haar eigen broek op.

Kim Lee

Kim Lee zou je kunnen omschrijven als de Aziatische Kylie Jenner. Ze is succesvol als dj en actrice en groeide op met alleen haar moeder in Californië. Eerder deed ze mee aan The Amazing Race Vietnam en Vietnams Got Talent. Haar cash heeft ze volledig aan zichzelf te danken.

Jamie Xie

De grootste fashionista van the pack heet Jamie Xie. Ze bouwde een carrière op als influencer en is een graag geziene gast tijdens de fashion weeks. De centen van haar vader hielpen wel; hij werd miljardair met een eigen bedrijf in cyber security.

Guy Tang

Guy is goed met haar en dat zie je. Hij is een beroemde haarstylist, YouTuber en muzikant met op Instagram meer dan twee miljoen volgers. Zijn moeder is Vietnamees, zijn vader Chinees. Zelf groeide hij op in Tulsa en het lijkt erop dat hij volledig selfmade is.

Dus eh, avondklok? Met zo’n serie wíl je niet eens meer de deur uit.

Beeld: Netflix.