Alles wat je wil weten over de Nederlandse Netflix-serie ‘Ares’ voordat je begint met bingen

Vrijdag is het zover: de eerste Nederlandse Netflix Original verschijnt op Netflix. Seizoen één van het spannende Ares is straks in één ruk te bingen en de verwachtingen zijn hooggespannen. Wat kun je nu precies verwachten? We zetten de belangrijkste informatie voor je op een rij.

Wat betekent ‘Ares’ eigenlijk?

Ares is een figuur uit de Griekse mythologie. Hij is de god van de oorlog en de personificatie van de krijgslust. De Romeinse naam van deze god is Mars.

Enne, waar gaat de serie dan over?

Ares is een psychologische horrorserie over beste vrienden Rosa en Jacob die worden uitgenodigd door een geheim studentengenootschap in het hart van Amsterdam. Wat in eerste instantie een normale sociëteit lijkt, blijkt een schimmig genootschap waarin het draait om rijkdom en macht. En dan verdwijnt Rosa plotseling. Heeft zij een verschrikkelijke prijs moeten betalen om bij de elite te horen?

Welke acteurs gaan we zien?

Voor Ares is een indrukwekkende sterrencast aangetrokken. Onder anderen Jade Olieberg (Moordvrouw), Tobias Kersloot (Nieuwe Buren), Lisa Smit (Dokter Deen), Robin Boissevain (Spijt!), Frieda Barnhard (Judas), Hans Kesting (DNA) en Gouden Kalf winnares Rifka Lodeizen (Judas) zijn te zien in de serie. Overige rollen zijn er voor Roos Dickmann (Als de dijken breken), Jip van den Dool (Brasserie Valentijn), Steef de Bot (Riphagen), Janni Goslinga (Als de dijken breken), Dennis Rudge (Celblok H), Jennifer Welts (Het Huis Anubis), Florence Vos Weeda (Flikken Rotterdam) en Minne Koole (Niemand in de stad). De serie wordt geregisseerd door Giancarlo Sanchez (Mocro Maffia – nóg zo’n serie van formaat) en Michiel ten Horn (Aanmodderfokker).

Wie, wat, waar, wanneer?

Op vrijdag 17 januari, dus. Het eerste seizoen, bestaande uit acht afleveringen, is vanaf dan te zien bij streamingsdienst Netflix. En niet alleen Nederlanders kunnen gaan genieten van het vermoedelijk loeispannende verhaal; Ares verschijnt in maar liefst 190 landen tegelijk. Hopelijk wordt de serie net zo succesvol als de Vlaams-Nederlandse Original Undercover, waar binnenkort (yes!) een 2e seizoen van verschijnt.

Wat kunnen we verwachten?

Spanning. Heel. Veel. Spanning. Dat blijkt wel uit de vorige maand verschenen trailer van de langverwachte Original. De serie is ontzettend Nederlands en laat veel iconische Amsterdamse locaties zien, zoals het Rijksmuseum, het Tropenmuseum en zelfs het drijvende Chinese restaurant Sea Palace. De rijkdom en weelde van de Gouden Eeuw zie je in de achtergrond en is verbonden met het demonische geheim van Ares. Klinkt het allemaal nog wat ingewikkeld? Dan zit er maar één ding op: Netflixen vrijdag!

Bekijk de trailer in onderstaande video:

Bron: Flair | Beeld: Still