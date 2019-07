Deze Airbnb in een boomhut is omgeven door alpaca’s

Alpaca’s zijn nog steeds hot and happening. Maar deze overnachting overtreft al je stoutste dromen. Want niet alleen slaap je in een boomhut, ook krijg je daarbij dit wollige beestje als huisdier.

We hebben het over het ‘Atlanta Alpaca Treehouse’ in, je raadt het waarschijnlijk al, Atlanta. Wel een eindje reizen dus, maar dat is de verre reis dubbel en dwars waard. Puur voor de boomhut zelf zou je al meteen je koffers willen pakken! Denk aan complete rust midden in de natuur en vijf sterren faciliteiten.

Alpaca voor jou

Maar daar houdt de pret niet op. Nee, nee. Want boek je deze accommodatie – hadden we al gezegd dat er plek is voor vier personen? – dan krijg je er een alpaca als huisdier bij. Ja, de real deal. Er hangt dan ook een behoorlijk prijskaartje aan dit fantastische verblijf. Eén nacht kost al 332 euro en je moet ook nog schoonmaak- en servicekosten betalen, wat neerkomt op 440 euro (!) om daar te verblijven. Ach, money can’t buy you happiness, maar wel een overnachting met alpaca’s.

