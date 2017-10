Als een kind zo blij: in Amsterdam kan je varen met een ballenbakboot

Spelen in een ballenbak was als kind een van de geweldigste dingen om te doen. Je erin verstoppen of je erin laten vallen: we loved it. Tijdens Museumnacht kan je je jonge jaren herleven, want er zal een heuse ballenbakboot door de grachten van Amsterdam varen.

In de nacht van 4 op 5 november vindt de Museumnacht plaats en zijn veel musea de hele nacht geopend. Voor wie de schilderijen en kunst liever laat voor wat het is, komt Canal Tours Amsterdam met een boot met een heuse ballenbak aan boord. In de boot zitten maar liefst 36.000 ballen.

De ballenbakboot heeft ruimte voor 25 feestgangers en zal elk half uur een tochtje maken. De boot maakt zijn afvaart vanaf de Stromma-steiger achter het Rijksmuseum en is gratis. Wees er echter wel vroeg bij: op de Facebookpagina van het evenement hebben al meer dan 4.000 mensen aangegeven geïnteresseerd te zijn in het event.

Bron Editie NL, Facebook | Beeld Sanoma Beeldbank