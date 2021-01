Als volwassene met knuffel slapen, gek of gezond?

Ik ga hier een bekentenis doen, waar ik me tot op de dag van vandaag altijd voor schaamde, maar: ik slaap met een knuffel. Niet dat ik dat ding (het is een hondje) de hele nacht vast heb, maar hij ligt wel altijd bij me in bed, net als m’n vriend. Ik ben aan alle twee gewoon gehecht en ik slaap beter als ‘ie (dan heb ik het over m’n knuffel) in de buurt is. Gênant? Een beetje. Daarom was ik ook vrij enthousiast toen ik las dat als volwassene met een knuffel slapen heel gezond is! Eindelijk een goed excuus.

Natuurlijk ben ik – in welk geval dan ook – enorm voorstander van lekker doen wat je zelf wil. Als je met een knuffel wil slapen, moet je dat doen. Dat zou ik tegen iedere vriend(in) zeggen die dit met dit verhaal komt, maar als het om mezelf gaat, is dat dan toch weer even anders. Nou goed, die knuffel hoort erbij en gaat al 27 jaar mee. Ex-(bed)partners hadden ook met die knuffel te dealen. ’t Is niet anders, hè – bij mij in bed krijg je het hele pakket (ha-ha).

Goed, de voordelen van met een knuffel slapen kwam ik dus tegen en nu heb ik gewoon altijd een goed verhaal als iemand er ooit een grapje over durft te maken. Dus, gaan we:

Veilig en niet alleen

Ten tijde van een wereldwijde pandemie en onduidelijk einde van een lockdown datum, kunnen we alle veiligheid gebruiken die er is. Daar blijkt zo’n knuffel een prima suggestie voor. Therapeut Margaret van Ackeren, zegt tegen Well + Good: ‘In de meeste gevallen slapen volwassenen met knuffels uit hun jeugd, omdat het ze een gevoel van veiligheid geeft en omdat het negatieve gevoelens, zoals eenzaamheid en angst, vermindert.’ Niet alleen!

Uit onderzoek onder meer dan tweeduizend Amerikaanse vrouwen, blijkt dat zo’n veertig procent nog met een knuffel slaapt. Dus de opmerking: ‘dat doet echt niemand van je leeftijd’, weet je vanaf nu altijd te weerleggen. ‘Zo heb ik het altijd gedaan’

Hoewel ik bovenstaande het allerslechtste argument ooit vind, vind ik het in dit geval wel kloppend. Het is namelijk een pure gewoonte. En waarom zou je met iets, waar je niemand mee kwetst, wat gezond is en wat je zelf heel fijn vindt, stoppen? Ik kan geen redenen bedenken.

