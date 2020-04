Online oranje fever: wat zijn de alternatieven voor Koningsdag 2020?

Koningsdag: het is normaal gesproken een van de leukste dagen van het jaar. Maar Koningsdag 2020 krijgt dit jaar helaas een totaal andere vorm dan normaal gesproken het geval is. Maar niet getreurd, want we hoeven écht niet bij de pakken neer te gaan zitten. Er zijn namelijk talloze (online) alternatieven voor Koningsdag 2020. De coronacrisis vergt wat aanpassingsvermogen, maar we weten toch nog wel hoe we een oranjefeestje moeten vieren?

Precies! Daarom zetten we alle alternatieven even op een rij. We wisten natuurlijk al dat Koningsdag dit jaar vervangen wordt door Woningsdag en de festiviteiten een heel andere invulling krijgen. Toch zijn er ook een hoop andere feestelijke opties om te overwegen.

De miniconcerten van Qmusic

Qmusic zendt op Koningsdag elk uur een miniconcert uit van een Nederlandse artiest. Onder meer Davina Michelle, Nielson, Miss Montreal, Di-Rect, Suzan & Freek, Maan en Kraantje Pappie komen langs. Radio dus op standje honderd en feesten maar!

538 Koningsdag

Om de verjaardag van koning Willem-Alexander ondanks de coronamaatregelen toch nog een beetje te vieren, brengt Radio 538 dit jaar een gratis en coronaproof Oranjefeest naar de mensen thuis. Via de kanalen van 538 kunnen luisteraars vanuit de woonkamer, de tuin of op het balkon meefeesten. Davina Michelle, Duncan Laurence, DI-RECT, Tiësto en dj-duo Lucas & Steve ook ‘aanwezig’ zullen zijn op maandag 27 april.

Supersized Kingsday

Ook hardstylefestival ‘Supersized Kingsday’ gaat door op Koningsdag, maar dan online via een livestream die negen (!) uur gaat duren. ‘Het wordt het grootste huiskamerevenement van Nederland’, zegt de organisatie. De organisatie heeft dj’s B-Front, DJ Jantje, E-Force, Panic, Partyraiser, The Pitcher, Zany en Spitnoise gestrikt om op te treden tijdens de huiskamershow. ‘We hopen dat bezoekers in hun oranje party-outfit live inhaken op de online feestelijkheden.’

Digitale kleedjesmarkt

Ben je niet zo’n feestbeest en sta jij ieder jaar weer fanatiek je oude meuk te verkopen op de vrijmarkt bij jou in de buurt? No worries! Een andere alternatieve activiteit is namelijk de ‘digitale kleedjesmarkt’, een vrijmarkt op het internet die om 12.00 afgetrapt zal worden. Zo kun je alsnog jouw spulletjes verkopen.

Koningsdag vanaf de bank

Als je Koningsdag liever doorbrengt onder het genot van een oranje-tompouce (of twee) op de bank, dan is er gelukkig genoeg vermaak op televisie. De NOS komt met een leuke compilatiespecial, waarin in anderhalf uur de hoogtepunten van alle zes de Koningsdagen nog eens de revue passeren. De compilatiespecial is te zien om 10.10 uur op NPO 1.

Thuistoost

Woningsdag wordt afgesloten met een thuistoost, waar we natuurlijk maar al te graag aan meedoen. Om 16.00 uur heft iedereen het glas op de koning, die 53 jaar wordt. Vanaf je huiskamer, je balkon of je tuin: laat die glazen champagne maar eens flink rinkelen. Cheers to better times!

