Altijd al een bierbuik gewild? Met deze buiktas kan het

Dat buiktasjes helemaal terug zijn, moge duidelijk zijn. Bezoek een willekeurig festival en je ziet het praktische mode-item overal. Maar als je dít exemplaar op straat tegenkomt, kijk je toch wel even om…

De Amerikaanse ontwerper Albert Pukies komt met een wel heel bijzondere buiktas: de Dadbag. Deze variant lijkt sprekend op een mannenbuik – en dan hebben we het niet over een niet afgetraind exemplaar, maar over eentje waar iets te veel biertjes en bitterballen in zijn gegaan. Een dad bod, welteverstaan.

Waarom in godsnaam? Albert legt het uit: ‘Ik wil dolgraag zelf een dad bod, maar maak me te veel zorgen om de gezondheidsrisico’s die erbij komen kijken. De oplossing is simpel: een buiktas met een keurige mannenbuik erop gedrukt. Nu kan ik elk moment dat ik wil een dad bod hebben en er zelfs dingen in bewaren.’ Wat voor buik je wil, is helemaal aan jou. Er is volop keuze: flink behaard, kaal, met navelsnor, uitgelubberd en verbrand.

Helaas (of gelukkig) zal je de Dadbag nog niet in real life aantreffen, omdat de productie nog niet rond is. Albert is nog op zoek naar partners en fabrieken zodat de tas daadwerkelijk op de markt gebracht kan worden. To be continued…

#dadbag Een bericht gedeeld door The Dadbag (@thedadbag) op 15 Sep 2017 om 7:23 PDT

#dadbag Een bericht gedeeld door The Dadbag (@thedadbag) op 15 Sep 2017 om 7:26 PDT

#dadbag Een bericht gedeeld door The Dadbag (@thedadbag) op 15 Sep 2017 om 7:22 PDT

#dadbag Een bericht gedeeld door The Dadbag (@thedadbag) op 15 Sep 2017 om 7:25 PDT

Lees ook:

OMG! Met dit badpak lijkt het net alsof je borsthaar hebt

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Profiteer nú van onze speciale zomeraanbieding: 10 nummers voor slechts €10.

Bron Bored Panda | Beeld Instagram