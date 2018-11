Omdat het altijd zo moeilijk is: 5x leuke sinterklaascadeaus voor mannen

Het is alweer bijna pakjesavond! Vind jij het ook altijd zo’n rotklus om een leuk cadeau te verzinnen voor je vader/vriend/broer/neef? Wij helpen je een handje en zetten wat cadeautips voor je op een rijtje.

1. Merry Mario-pak € 84,95 (Bestel hier)

OppoSuits heeft in samenwerking met Nintendo een te gek pak gecreëerd voor de feestdagen; het Super Mario-kerstpak. Het blauwe kostuum is versierd met kerstbomen, sneeuwvlokjes, het Mario karakter zelf en natuurlijk de muntjes en paddenstoelen uit de populaire videogame.

2. Gitaar snijplank € 21,21 (Bestel hier)

Radbag verkoopt het perfecte cadeau voor mannen die zowel van koken als rock & roll houden: de snijplank in de vorm van een gitaar. Deze is gemaakt van bamboe en heeft een tijdloos design. Met de snijplank breng je gegarandeerd meer leven in de keuken.

3. Tafelbiljart € 26,96 (Bestel hier)

Voor de echte biljartliefhebbers heeft Radbag een mini tafelbiljart. Deze mini-pooltafel is gemaakt van hout en een stuk kleiner dan de echte. Hierdoor neemt de tafelbiljart niet al te veel plek in beslag en kun je hem altijd overal mee naartoe nemen.

4. Vinyl placemats € 8,47 (Bestel hier)

Radbag verkoopt een set van placemats met een design van muziekplaten, voor de echte old school muziekfan. De set bestaat uit vier verschillende labels. Hiermee is je eettafel op een hippe en creatieve manier gedekt.

5. Givenchy Gentleman (Bestel hier)

Givency Gentleman is een houtachtige, bloemige geur. Deze parfum is bedoeld voor mannen die niet de menigte achterna lopen, maar lekker hun eigen gang gaan. Het flesje heeft een simpel, maar strak ontwerp. Givency Gentleman bevat onder meer tonen van lavendel, iris, zwarte vanille en patchouli. Leuk voor hem én voor jou.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Beeld: iStock