Alwéér je portemonnee kwijt? Hier ergeren vrouwen zich het meest aan bij mannen

Elke donderdag geven we je een kijkje in een topic op het VIVA-forum. Deze week: Aan deze eigenschappen van mannen ergeren vrouwen zich.

Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus, en dat kan hier en daar flink wat irritatie opleveren. Maar waar ergeren we ons nu het meest aan bij het andere geslacht? Is het hun gebrek aan emotie of de obsessie met voetbal en porno? Daar komen we vandaag achter dankzij de VIVA-forummers.

Nellebelletje: ‘Mannen kunnen geen sorry zeggen!’

‘Mannen kunnen geen sorry zeggen!’ 09072012anoniem: ‘Wat ik een afknapper vind, zijn met name kortzichtige mannen. Ook te vrouwelijke mannen hoef ik niet in bed: smalle schouders en een hoge stem. Brrr en mannen die op vrouwenforum schrijven vind ik ook iets te vrouwelijk.’

‘Wat ik een afknapper vind, zijn met name kortzichtige mannen. Ook te vrouwelijke mannen hoef ik niet in bed: smalle schouders en een hoge stem. Brrr en mannen die op vrouwenforum schrijven vind ik ook iets te vrouwelijk.’ Willem22: ‘Mannen zijn visueel ingesteld en kijken, bij wijze van spreken, naar elke vrouw die de moeite waard is. Ook als jij naast hem loopt. Maar ook als ze doen of ze naar je luisteren, terwijl ze meer gefocust zijn op de televisie.’

‘Mannen zijn visueel ingesteld en kijken, bij wijze van spreken, naar elke vrouw die de moeite waard is. Ook als jij naast hem loopt. Maar ook als ze doen of ze naar je luisteren, terwijl ze meer gefocust zijn op de televisie.’ anoniem06092015: ‘Waar ik me bij mijn vriend wel eens aan erger, is dat hij altijd gefocust is op praktische oplossingen bij emotionele problemen. Dat is ook wel typisch mannelijk.’

‘Waar ik me bij mijn vriend wel eens aan erger, is dat hij altijd gefocust is op praktische oplossingen bij emotionele problemen. Dat is ook wel typisch mannelijk.’ 2813anoniem: ‘Mannen willen te pas- en te onpas op de onmogelijkste tijden en momenten seks.’

‘Mannen willen te pas- en te onpas op de onmogelijkste tijden en momenten seks.’ Vrouwke_theelepel: ‘Mijn frustratie is dat hij altijd zijn sleutels, telefoons, pinpas, geld of iets wat hij nú persé nodig heeft kwijt is. En dan ook gerust drie keer in een lade zoeken en er overheen kijken. Maar ik wil hem nog steeds heel vaak bespringen.’

‘Mijn frustratie is dat hij altijd zijn sleutels, telefoons, pinpas, geld of iets wat hij nú persé nodig heeft kwijt is. En dan ook gerust drie keer in een lade zoeken en er overheen kijken. Maar ik wil hem nog steeds heel vaak bespringen.’ Ooijen1310: ‘Als hij iets toezegd en het niet nakomt! Woest word ik daarom, maar aan de andere kant accepteer ik dat eigenlijk van niemand. Man of vrouw. Afspraak is afspraak!’

Waar erger jij je aan bij het andere geslacht (man of vrouw)?

Beeld: iStock