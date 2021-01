Amanda Gorman. Laat die naam goed op je inwerken, want je gaat nog veel van haar horen. De 22-jarige schreef geschiedenis met haar voordracht tijdens de inauguratie van Joe Biden, want ze was de jongste inaugurele dichter ooit. En ze heeft zélf ook presidentiële plannen.

Oprah Winfrey bracht zelfs een online ode aan Amanda, waarmee het safe to say is dat ze een glansrijke carrière tegemoet gaat. Want als Oprah talent ziet, ís dat zo.

Diepe indruk

Terwijl haar leeftijd al indrukwekkend genoeg is, is dat niet het enige waarmee Amanda Gorman diepe indruk maakte. Haar gedicht raakte Amerika. Met haar zelfgeschreven woorden sprak ze Amerika toe te midden van een pandemie en een voortdurende strijd tegen racisme, en slechts twee weken nadat pro-Trump-aanhangers het Capitool met geweld bestormden. Het thema van de inauguratie was ‘America United’, en Amanda hoopt dat haar gedicht dat gewenste gevoel van saamhorigheid uitdroeg.

Hoop

Aan Popsugar vertelt ze over haar gedicht, waarin ze hoop als terugkerend thema liet klinken: ‘Hoop vinden betekent niet dat we de tumultueuze aard van deze tijd ontkennen. Het betekent je ermee verzoenen, het frontaal onder ogen komen. En dat is wat ik in met het gedicht wilde doen’, aldus Amanda.

Amanda for president

In 2036 hoopt Amanda Gorman zelf president van Amerika te worden, vertelt ze. Wat ze dan hoopt te veranderen? ‘De klimaatcrisis kan niet urgenter zijn. Als we geen enkele echte verandering aanbrengen, zullen alle andere kwesties die we aan tafel willen brengen gebonden zijn aan en verergerd worden door de afnemende gezondheid van onze planeet’, aldus de jonge dichter.

Tot die tijd heeft ze al héél veel snode plannen voor de toekomst. Zo brengt ze binnenkort haar eerste kinderboek Change Sings uit, heeft ze een groot scala trouwe volgers op Instagram én wil ze in 2028 spreken tijdens de LA Olympics. One to watch, dus.

