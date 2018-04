Amazeballs: dit cruiseschip heeft een eigen pretpark

De welbekende Titanic is er niks bij! Het gigantische ding is met een lengte van maar liefst 362 meter het allergrootste cruiseschip ter wereld, en ging deze week voor het allereerst het water op. De Symphony of the Seas is dan ook een echte attractie te noemen. Want alleen al om het spectaculaire pretpark dat er te vinden is, zouden wij wel een keer een vaart met het cruiseschip willen maken.

Hoewel je langs de allerleukste steden van Europa (onder andere Barcelona, Rome en Napels) vaart, hoef je in principe niet eens het schip te verlaten. Naast het pretpark kun je er namelijk ook winkelen, schaatsen, zwemmen, luxe dineren en naar het theater of naar de bioscoop. Een indrukwekkend lijstje aan activiteiten dus. Misschien niet heel handig als je op zoek bent naast rust en ontspanning, want met 2.700 kajuiten en plaats voor 8.000 mensen is één ding zeker: het is een drukke boel aan boord. Maar voor wie kinderen heeft, is dit natuurlijk het allerleukste uitje!

Benieuwd hoe het mega cruiseschip er uitziet? Bekijk dan hieronder het filmpje voor een impressie.

Bron: AXED | Beeld: YouTube, Giphy