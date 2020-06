Nieuwslezeres Amber Brantsen openhartig over anorexia: ‘het is nog altijd een taboe’

NOS-nieuwslezeres Amber Brantsen (30) vertelt op Instagram openhartig over een roerige tijd die haar leven. De eetstoornis anorexia beheerste een tijd lang haar leven. Ze schreef er een boek over om zo het taboe rondom mentale ziektes te doorbreken.

‘Zo’n 11 jaar geleden kreeg ik anorexia. Inmiddels ben ik al jaren weer kerngezond, maar niet eerder werd ik zo door het leven getest als toen’, zo begint de presentatrice haar bericht.

LEES OOK:

Dertig jaar en anorexia: ‘Dat is toch iets voor jonge meiden? Zonder zelfvertrouwen, in de puberteit?’

Taboe doorbreken

‘Nog altijd is praten over mentale ziekten een taboe’, vertelt Amber. Zo noemt ze dat veel mensen vanuit privacy-overwegingen vanuit een andere naam spreken als ze al een interview geven over hun strijd tegen een mentale ziekte zoals een eetstoornis. ‘Uiteraard staat het iedereen vrij om daarvoor te kiezen als dat beter voelt. En toch vraag ik me dan af: waarom voelt deze persoon zich niet vrij om over zijn of haar mentale ziekte te praten? En ook: wat kan ik doen om het taboe te helpen doorbreken?’

Confronterend

Daarom spreekt zij vanuit haar éigen naam over haar verleden. ‘Ik ben Amber en ik heb anorexia gehad. There, I said it’, schrijft ze. Haar boek gaat over alle details over haar jarenlange strijd en het viel haar zwaar weer zo met het onderwerp bezig te zijn. ‘Mijn boek is vanaf oktober te lezen. Tot die tijd probeer ik de kracht te verzamelen om mijn verhaal met volle overtuiging naar buiten te brengen. Want ook ik vind het nog steeds heel confronterend.’

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Libelle.nl | Beeld: Brunopress