Extreem kort journaal: uitzending noodgedwongen afgekapt door zwangerschap Amber Brantsen

Wie gisteren naar het ‘NOS journaal’ heeft gekeken om 08.00 uur, heeft het met een wel heel korte update moeten doen. De uitzending, die werd gepresenteerd door de zwangere Amber Brantsen (31), duurde namelijk een stuk korter dan normaal. Op Twitter biedt de nieuwslezeres haar excuses aan Γ©n vertelt ze waarom ze het ochtendjournaal eerder heeft moeten afbreken.

Amber Brantsen ‘NOS Journaal’

Het NOS Journaal van woensdagochtend duurde iets korter dan gepland. Na drie minuten moest Amber Brantsen de uitzending afbreken vanwege zwangerschapsmisselijkheid, laat ze op Twitter weten. “Sorry, het was een wat korter NOS Journaal om 8 uur”, schrijft ze. “Maar bedenk: zwanger zijn is een feest!” Ze sluit haar bericht af met de hasthags #26weken, #kotsmisselijk en #maarjekrijgterzoveelvoorterug. De uitzending van 09.00 uur werd overgenomen door collega Jeroen Tjepkema.

De tekst gaat verder onder de tweet.

Sorry, het was een wat korter NOS Journaal om 8 uur. Maar bedenk: zwanger zijn is een feest! πŸ₯³πŸ˜ #26weken #kotsmisselijk #maarjekrijgterzoveelvoorterug — Amber Brantsen (@amberbrantsen) November 11, 2020

Onwel in uitzending

In juli maakte de nieuwslezeres bekend dat zij en haar partner Rachid hun eerste kindje verwachten; een paar weken later verklapte het stel het geslacht. Vlak daarvoor werd Brantsen ook al een keer onwel tijdens een uitzending. In beeld was te zien hoe zij tijdens het weerbericht voorover op de desk viel. Daarvoor praatte zij al langzamer en ging zwaar ademhalen.

Anorexia

Amber lanceerde eerder dit jaar haar boek Uit Beeld, waarin ze openhartig vertelt over de depressie en anorexia waar ze jaren geleden mee kampte. β€œIk werd op een gegeven moment bang voor eten. Ik zag het als vergif; een bord pasta was het engste van het engste”, vertelde ze er onder meer over.

Dit bericht bekijken op Instagram My Valentine πŸ’– Een bericht gedeeld door Amber Brantsen | NOS (@amberbrantsen) op 14 Feb 2020 om 4:39 (PST)

