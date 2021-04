Onderschat nooit de kracht van een goede jurk, zegt Amber Heard (34). De actrice die Johnny Depp aanklaagt voor onder meer huiselijk geweld, deelt twee foto’s waarop te zien is hoe ze op verschillende momenten dezelfde jurk draagt: de eerste op de dag dat ze, mét een blauwe plek op haar wang, aangifte deed van mishandeling tegen haar ex-man. De tweede op de dag dat Depp te horen kreeg dat hij wel degelijk ‘wife-beater’ genoemd mag worden.

‘Eén jurk, vier jaar later. Soms is het belangrijk om hetzelfde stuk twee keer te dragen’, schrijft Heard.

Johnny Depp spande een rechtszaak aan omdat The Sun in een stuk over de rechtszaak tussen hem en ex Amber Heard hem een ‘wife-beater’ noemde. De Britse tabloid berichtte dat hij zijn vrouw had geslagen. Na een drie weken tellende zaak oordeelde de rechter dat er genoeg bewijs was en The Sun dus het recht had dit zo op te schrijven. Dit tot groot ongenoegen van Depp die – zonder succes – in hoger beroep wilde gaan.

‘Tevreden, maar niet verrast’

Na het oordeel van de rechter kwam Heard met een uitgebreide reactie. ‘We zijn tevreden maar niet verrast met het afwijzen van meneer Depps verzoek. Het bewijs dat in Engeland werd geleverd was overweldigend en niet te ontkennen. Om te herhalen: het originele oordeel luidt dat meneer Depp huiselijk geweld beging tegen Amber in niet minder dan 12 gevallen. Mr. Depp’s claims van nieuw bewijs was niks meer dan een mediastrategie en werd ferm afgewezen door de rechtbank.’

Bewijs

Hoewel de rechtszaak in Engeland er dus op zit, laat de acteur het er in Amerika niet bij zitten. Zijn team is er nog steeds van overtuigd hun gelijk te halen. ‘Mr. Depp kijkt er naar uit om het complete, onweerlegbare bewijs van de waarheid in de Amerikaanse smaadzaak tegen mevrouw Heard te presenteren. Zij zal met volledige openheid van zaken moeten komen.’ Die rechtszaak gaat op 3 mei van start.

Het laatste woord is dus nog niet gezegd, maar we hopen dat Heard haar geluksjurk bewaard heeft.

