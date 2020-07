In het grote, vuile proces van Johnny Depp tegen ‘The Sun’ is vandaag het woord aan Amber Heard. Haar statement over haar ex is niet mals: “Hij was ziekelijk jaloers. Hij dacht voortdurend dat ik hem bedroog.”

Ordinair mediagevecht

Dat vertelt Amber Heard (34) deze ochtend in de rechtbank. Vandaag breekt de derde week van het proces van Johnny Depp (57) en tabloid The Sun aan. Alle ogen zijn gericht op Amber Heard, de actrice die Depp beschuldigd van fysiek geweld. Naar aanleiding van haar beschuldigingen noemde The Sun Johnny Depp een ‘vrouwenmepper’ in de titel van een artikel. Daarop spande Depp een rechtszaak wegens smaad aan, met alle gevolgen van dien: ten aanzien van de wereldpers wordt er inmiddels al twee weken non stop met modder gegooid.

Pogingen tot moord

En vandaag is het de beurt aan Amber Heard om haar verklaring af te leggen. Ze wond er geen doekjes omheen: Johnny zou meerdere keren hebben geprobeerd haar te vermoorden en ook zou hij haar onder verdoving hebben gehouden.

Ook deed Amber een boekje open over het jaloerse gedrag van haar ex-man. “In iedere acteur met wie ik samenwerkte zag hij een gevaar”, vertelde de Aquaman-actrice. “Zelfs als ik alleen maar een auditie voor een film deed, dacht hij dat ik aanpapte met m’n tegenspeler. Hij vermoedde dat ik affaires had met onder meer Leonardo DiCaprio, Liam Hemsworth, Kevin Costner, Billy Bob Thornton, Channing Tatum, James Franco en Kelly Gardner. Zeker als hij dronken of high was, begon hij volledig te flippen. Hij begon dan ook allerlei denigrerende bijnamen te geven aan mijn zogezegde minnaars. Leonardo was bijvoorbeeld ‘pompoenhoofd’ en Channing was ‘aardappelhoofd’.” De woordvoerder van Tatum liet in elk geval snel weten dat er van een affaire geen sprake was: “Dit is complete onzin en pertinent niet waar.”

Ziekelijk jaloers

Volgens Heard is haar ex-man, ze was met Depp getrouwd van 2015 tot 12017, “enorm controlerend en vertoont hij isolerend gedrag”. “Hij zag me als z’n bezit. Als ik seksscènes moest opnemen, werd hij gek. Hij kon het niet verdragen om op beeld te zien hoe andere mannen intiem met me omgingen. Elk jaar verdiende ik minder omdat ik opdrachten moest weigeren door de jaloezie van Johnny. Hij vroeg achter m’n rug de scripts op om er zeker van te zijn dat er niet te veel romantische scènes aan bod zouden komen. Z’n eisen werden elk jaar strenger. Hij maakte ook gemene opmerkingen als ik jurken droeg met diepe uitsnijdingen. ‘Mijn vrouw loopt niet gekleed als een hoer’, riep hij dan. Of nog erger: ‘Zo vraag je erom om verkracht te worden.’ Op den duur droeg ik zo’n outfits niet meer. Het was het psychologisch en verbaal geweld niet langer waard.”

Ex-vrouwen

Eerder in het proces kwam ook de eerste ex-vrouw van Johnny Depp aan het woord. Visagiste Lori Anne Allison was met Johnny Depp getrouwd van 1983 tot 1986. “Ik vind het verschrikkelijk dat hij dit allemaal moet meemaken”, vertelt ze aan The Post. “Johnny heeft zo’n groot hart en hij verdient het om gelukkig te zijn. Hij heeft nooit een vinger naar me uitgestoken en ik heb hem op geen enkel moment gewelddadig gedrag zien vertonen. Ik wens hem het allerbeste toe en hoop dat hij snel terug verder kan gaan met wat hij graag doet: acteren. We waren niet lang getrouwd, maar we hebben in die periode wel heel veel geweldige momenten beleefd.”

Ook zijn andere ex-vrouwen, Wynona Ryder en Vanessa Paradis, lieten via een statement weten dat ze Johnny Depp kennen als een warme man, die nooit agressief is geweest.

