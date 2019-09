Het zijn weer roerige tijden voor Teen Mom’s Amber

We moeten het even over Teen Mom’s Amber Portwood hebben. Want nu het wat rustiger is bij Jenelle, lijkt Amber er alles aan te doen om dé sensatiemoeder van het programma te zijn. Daarom even over Amber, die haar partner Andrew met een machete aanviel.

Een paar weken geleden kwam het schokkende nieuws naar buiten dat Amber haar partner Andrew zou hebben aangevallen met een machete. Oftewel een groot kapmes. In een woeste bui zou Amber de machete richting Andrew hebben gegooid, die op dat moment met hun eenjarige baby James in zijn handen stond en net op tijd kon schuilen achter een deur. Desalniettemin werd Amber gearresteerd voor huiselijk geweld, iets waarvoor ze eerder al vast zat.

Ehm, een machete?

Het hele verhaal riep een boel vragen op. Vraag één: hoezo is er überhaupt een machete in huis? En vraag twee: wat heeft Andrew gedaan dat Amber de nood voelde om een machte te gooien?

Al snel kwam Amber met een weerwoord: Andrew zou zijn vreemdgegaan. En dus gooide ze met de machete.

Teen Mom Reunion

Inmiddels zijn we weer een aantal weken verder en vond gisteren in Amerika de live-uitzending van de Teen Mom-reünie plaats. Hier sprak Amber, die niet plaatsnam in de studio met publiek maar in een aparte studio, exclusief met Dr. Drew over het hele voorval. En volgens haar is het allemaal flauwekul:

‘Al heel lang geleden koos ik ervoor om niet op drugs getest te worden en gewoon de gevangenis in te gaan, omdat ik mezelf op die manier kon laten helpen”, aldus Amber in het fragment. “Waarom zou ik mijn vrijheid op het spel zetten? Je hebt sinds die tijd helemaal niets slechts meer over mij gehoord. Ik ben geen één keer in de problemen gekomen sindsdien. Maar opeens ren ik achter mijn kind aan met een machete? Je bent niet goed wijs.’

Kortom, Amber had waarschijnlijk een aardappelschilmesje in haar handen en liet die vallen uit verbazing toen ze erachter kwam dat Andrew inderdaad vreemdging. Denken we. Zoiets. In ieder geval vertelt ze in het filmpje hieronder ook dat ze Andrew’s nieuwe vriendin al heeft ontmoet. Vanaf minuut 32!