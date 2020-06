Amber voelde zich géén derde keuze: ‘Er is nog een verhaal ná Temptation dat niemand kent’

We zagen allemaal hoe Arda het nogal moeilijk had met al het vrouwelijk schoon om zich heen op Temptation Island. Zo viel hij voor de charmes van Eline, wilde hij misschien tóch Elke terug, maar zag hij ook mogelijkheden met Amber. Met de laatste verleidster heeft hij nu een relatie, maar een derde keuze voelt zij zich ab-so-luut niet.

Temptation-Arda bevestigt relatie: hij woont zelfs al samen met verleidster

Arda ging op Temptation Island helemaal los. En hoewel hij in het begin nog twijfelde tussen Amber en Eline, zette hij al snel de Belgische aan de kant. Op de laatste avond in de villa ging de casanova zelfs voor een soort orgie. Maar toch kreeg hij over z’n lippen dat alles wat hij heeft met Amber, ‘meerdere lagen ligt boven wat ik had met Elke.’ Juist, ja.

Amber derde keuze

Je zou kunnen zeggen dat Amber dus behoorlijk derde keuze was. Maar toch ziet de verleidster dat zelf wat anders. ‘Nee, want er is nog een verhaal van ná Temptation dat niet iedereen kent’, aldus de brunette. Wat er zich dan precies heeft afgespeeld, laat ze niet los.

Tweede kans

En hoewel het al (op z’n minst) de tweede keer is dat Arda vreemdgaat (hij bedroog zijn vorige vriendin met Elke), vindt Amber dat geen issue. ‘Arda is wel te vertrouwen ondanks wat hij op Temptation gedaan heeft, want iedereen verdient een tweede kans’, sluit ze af.

