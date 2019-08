Wie momenteel The Clinton Affair op NPO kijkt, weet: deze documentaire over de affaire van Bill Clinton met Monica Lewinsky kijkt als een thriller. Pas nu wordt voor velen van ons – die destijds nog net geen tieners waren – duidelijk wat er allemaal achter de schermen van ‘de meest beroemde affaire van de wereld’ schuilging. Reden genoeg voor American Crime Story om het derde seizoen hieraan te wijden.

American Crime Story gaat ieder seizoen over een andere bekende misdaadzaak uit de recente Amerikaanse geschiedenis. Eerder stonden daarin de rechtszaak van O.J. Simpson en de moord op Gianni Versace centraal.

‘I did not have sexual relations with that woman!’

Nu gaat American Crime Story dus inzetten op het verhaal van de affaire van de voormalig president en zijn jonge stagiaire en de afzettingsprocedure die daarna in gang werd gezet in 1998.

Volgens zenderbaas John Landgraf kijkt de serie onder meer naar de manier waarop Lewinsky en andere vrouwen behandeld zijn toen de zaak speelde. Iets wat – in tegenstelling tot toen – klopt met de tijdsgeest van nu. Ook in The Clinton Affair ligt de nadruk niet op Monica Lewinsky die ‘haar klauwen in de president zou hebben gezet,’ maar juist op het aandeel van de president en zijn achterban. Daarover was Monica tijdens de première van de documentaire duidelijk: ‘Er is één hoofdreden om dit te maken: omdat het kon. In de geschiedenis is er kwaadgesproken over vrouwen en moesten ze stil zijn. Nu is het tijd om onze verhalen te vertellen, in onze eigen woorden.’

Net als bij The Clinton Affair – waarin haar familie en zijzelf uitgebreid aan het woord komen – zal Lewinsky bij American Crime Story ook een prominente rol hebben: zij gaat aan de slag als consultant van de show. Bill Clinton is niet betrokken bij het project.

Politieke oorlogsvoering

De serie wordt in het najaar van 2020 uitgezonden, wat de zender direct op commentaar kwam te staan. Critici noemden het niet verantwoord de affaire zo prominent in de spotlight te zetten tijdens de komende presidentsverkiezingen in de VS. Landgraf wees dat resoluut van de hand. ‘Het idee dat een televisieserie gaat bepalen wie de volgende president van dit land wordt, vind ik lachwekkend,’ zei hij in een toelichting tegenover onder meer BuzzE. ‘Wij maken de televisie die we willen maken, en zenden dat uit in een tijd waarin het onderwerp leeft onder de kijkers.’

Actrice Beanie Feldstein gaat Monica Lewinsky spelen in de serie, Sarah Paulson kruipt in de huid van Linda Tripp, de vrouw die gesprekken van Lewinsky over haar affaire met de president stiekem opnam. Het is nog niet bekend wie Bill Clinton zal vertolken in de serie.

