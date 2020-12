Amerika-correspondent Michiel Vos zat de laatste maanden 24/7 bovenop de verkiezingen. Nu de nieuwe president bekend is, wordt het tijd om zijn blik te verruimen. Wat glinstert er voor hem aan de horizon?

Michiel Vos (19 december 1970) begint zijn werkende leven als advocaat, maar gooit het roer op z’n dertigste om en besluit journalist te worden. Dat doet hij vanuit Amerika, waar zijn vrouw Alexandra Pelosi vandaan komt. Hij duidt de Amerikaanse politiek en popcultuur voor onder meer de VRT, EenVandaag, Goedemorgen Nederland, NPO Radio 2 en De Wild in de middag. Ook vliegt hij regelmatig over om aan te schuiven bij Beau of Jinek. Vos en zijn vrouw wonen samen met hun twee zoons in New York.

Heb jij de afgelopen weken ervaren als één groot Trump-zinnig nieuwsorgasme?

‘Trump is natuurlijk niet te verslaan waar het gaat om nieuws. De man maakt elke dag, elk uur nieuws. Al vier jaar lang. Dat zag je ook tijdens de verkiezingstijd: Ruud de Wild, Humberto Tan, Beau van Erven Dorens, Eva Jinek. Iedereen belde. Dat wist ik, daarom was ik al vanuit Amerika naar Nederland gekomen.’

Is het juist niet handiger om dicht bij de bron te zitten?

‘Als je in het harde nieuws zit, dan moet je op een dak in New York staan. Maar ik vertel verhalen, deel anekdotes, geef kleur. Daarvoor moet je aan een talkshowtafel zitten. Ik ben daarom een paar weken van Manhattan naar Amsterdam verhuisd, samen met mijn veertienjarige zoon Paul. We woonden tijdelijk in een achterhuis aan de grachten, inclusief een Swapfiets voor de deur.’

Wat was voor jou het hoogtepunt van de verkiezingsstrijd?

‘De zaterdag waarop door CNN werd gezegd dat Biden had gewonnen. Mijn vrouw stuurde me vanuit Amerika appjes door met foto’s van mensen die spontaan de straat op gingen, die ik weer doorstuurde naar de redacties waarvoor ik werk. Er ontstond een soort bevrijdingsfeest, maar met een heel ander gevoel dan in 2008. Toen vierde iedereen dat Obama president werd, nu vierden mensen dat we bevrijd zijn van Trump. De helft van het land dan hè, de rest zat boos thuis.’

Hoe kijk jij naar Kamala Harris als eerste vrouwelijke vicepresident?

‘Harris staat voor het nieuwe Amerika, het Amerika van diverse achtergronden, met een moeder uit India en een vader uit de Cariben. Dat zo’n vrouw, die ook nog schwung heeft, op een podium komt naast uncle Joe van honderdtachtig jaar oud, dat is bijzonder en heel spannend. Het geeft op een bepaalde manier ook hoop dat er na twee blanke grijze heren, Donald Trump en vicepresident Mike Pence die toch allebei heel blank waren in zowel hun uiterlijk als hun uitspraken en daden, zo’n sprankelende donkere vrouw opstaat. Er is weer een bladzijde omgeslagen.’

Tegelijk zal jouw werk er de komende jaren een stuk saaier op worden.

‘Ja, daar dacht ik ook meteen aan. En dat is maar goed ook. Misschien niet voor mijn werk, maar wel voor mijn zoons. Ik wil niet dat Paul en Thomas een president hebben die alleen maar ruzie maakt en iedere tegenstander als een maffiabaas bij de knieën probeert af te zagen. De toon van Trump vind ik heel naar, dat eindeloze gehak en gejank de hele dag, waarin iedere vrouw wordt weggezet als nasty. Mijn vrouw zei: ‘You can tell he’s not used to strong women’. En dat is ook echt zo.’

Je kent je vrouw Alexandra van een filmfestival in Amsterdam. Was het meteen raak?

‘Ja, ik denk het wel. Alexandra is documentairemaker en deed in 2002 een rondje festivals met haar film Journeys with George, over de presidentiële campagne van George W. Bush. Zij was met haar cameraploeg en ik met een vriendin, maar we waren vooral met elkaar bezig. De volgende dag zijn we met de hele groep op een soort van eerste date geweest, naar het Van Gogh Museum. Heel romantisch, haha.’

