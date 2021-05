Amsterdam Pride gaat dit jaar door, maar zonder botenparade

Voor alle liefhebbers van de Amsterdam Pride was vorig jaar een flinke domper: wegens corona ging het feest niet door. Maar dit jaar kunnen ze hun hart ophalen: het feest gaat gewoon door! Helaas wel zonder de iconische botenparade, want daar kan de 1.5 meter afstand niet goed worden gewaarborgd, zo meldt de organisatie. Pride vindt plaats van 31 juli tot en met 8 augustus 2021.

Pride Amsterdam dit jaar is een bijzondere, het is namelijk de 25e editie van het evenement. De organisatie laat via een persbericht weten blij te zijn dat het door kan gaan en dat ze samen met de gemeente werken aan het meest haalbare programma voor eind juli. ‘We bekijken alle onderdelen en bepalen hoe deze verantwoord door kunnen gaan met de dan geldende maatregelen’, zegt Lucien Spee, directeur van Pride Amsterdam in het persbericht.

Canal pride gaat niet door

De canal pride valt helaas wel in het water. Spee vervolgt in het bericht: ‘Met de 1.5 meter maatregel en testen voor toegang is de botenparade helaas geen optie. Deze wordt daarom doorgeschoven naar 2022.’

‘Veilig, met plezier en met overtuiging: juist nu’.

Volgens wethouder Rutger Groot Wassing is het júist belangrijk om in deze tijd Pride te vieren. ‘We vieren het verschil, de liefde en de vrijheid om te zijn wie je wil zijn. Acceptatie en emancipatie beginnen met zichtbaar zijn. Daarom is het van groot belang dat onze stad weer samenkomt om verschil te vieren en aandacht te vragen voor een ieder die deze vrijheid niet heeft. Natuurlijk houden we rekening met corona, maar wij zetten ons ook dit jaar weer in om mogelijk te maken wat wel kan. Eind juli vieren 25 jaar Pride. Dat doen we veilig, met plezier en vooral met overtuiging: juist nu.’

Programmering Pride Amsterdam

Nu zeker is dat de Pride Amsterdam doorgaat, wordt het programma met alle betrokkenen samengesteld. Er wordt gekeken onder welke voorwaarden losstaande evenementen door kunnen gaan. Begin juli zal het definitieve programma bekend worden gemaakt.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: pride.amsterdam | Beeld: Getty Images