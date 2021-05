André na sneer van Rachel Hazes naar Roxeanne: ‘Wat is dit dan?’

Een aantal weken geleden kwam tussen het nieuws van André en Sarah ook even moeder Rachel om de hoek kijken. Rachel Hazes deelde een behoorlijk sneer uit naar haar dochter Roxeanne (met wie ze geen contact heeft) onder een post van Monique Westenberg (waar ze ook geen contact meer mee heeft.) Zelfs André vond dat dit niet door de beugel kon en belde zijn moeder gelijk op.

Sneer Rachel Hazes

Roxeanne heeft nog altijd goed contact met ex-schoonzus Monique en feliciteert Monique met haar hond die 2 jaar is geworden. “Fenders vriendje, gefeliciteerd”, schreef de zangeres. Rachel – die geen contact heeft met haar dochter én ex-schoondochter Monique niet volgt op Instagram – vond het nodig om op haar dochters reactie te reageren met een keiharde uithaal. “Hij had beter vriendjes met Davinci kunnen worden in plaats van hem na 9 jaar weg te doen! Schaam je…”

Dingetje tussen Rachel en Rox

Dat zelfs André hier tussen moest komen, zegt genoeg. “Ik belde haar op met de vraag: ‘Wat is dit dan?'”, laat André weten in de Shownieuws podcast. “Mijn moeder en mijn zus hebben best wel een dingetje”, legt hij nogmaals uit. “En dat is anders dan mijn moeder en ik ooit hebben gehad. En ik heb haar ook vier jaar niet gesproken.”

Kort en krachtig antwoord

Wat zijn moeders antwoord was? “Ik kreeg echt maar één antwoord: ‘Nou luister Dre, dan kunnen mensen zich alvast voorbereiden op mijn boek.'” Dat dit boek dus best nog eens voor meer problemen tussen moeder en dochter kan zorgen, valt volgens André wel mee. “Ze hebben een ding. Ik vind dat heel erg. En ik denk dat ze het allebei ook heel erg vinden en vooral mijn moeder. Mijn moeder is voor de mensen heel hard en knettergek, maar ik weet zeker dat als je dit meemaakt met je kind. Dit is echt ontzettend zuur.”

Bepaalde standpunten

André is sinds kort weer goed met zowel zijn moeder als zijn zus en daar is hij ontzettend blij mee. “Ik hou van m’n zus en ik ben blij met het contact dat we hebben.” Toch kan hij het niet laten zich kort te uiten over de ruzie tussen zijn moeder en zijn zus. “Maar m’n moeder heeft wel bepaalde standpunten. Ik weet het ook niet.”

Zorgen om boek

Zoonlief weet verder niet wat mama Rachel met dit boek wil bereiken. “Ik weet ook niet wat er in dat boek komt. Ik maak me daar een beetje zorgen om. Daarom ben ik nu ook lief voor haar”, zegt hij lachend.