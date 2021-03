André Hazes en zoontje sluiten elkaar weer in de armen en publiceren déze video

Het is je vást niet ontgaan: de breuk tussen André Hazes (27) en Monique Westenberg (43). Het is over en uit tussen de twee en André ontvluchtte hun gigantische villa. Een paar weken lang zag de zanger zijn zoontje niet meer, maar daar kwam gister verandering in. Zo is op Instagram te zien dat vader en zoon hard lachen met elkaar.

In een korte video op Instagram Stories is te zien dat vader en zoon de grootste lol hebben met klei. ‘Je moet je eigen piemel kleinen’, zegt André lachend. Ook de manager van Hazes bevestigt dat de twee elkaar weer hebben gezien.

Breuk met Monique

Nadat André Hazes vreemd ging met Bridget Maasland, kwamen hij en Monique toch weer bij elkaar. Ze bekroonden hun liefde met een romantische verloving en zaten een paar maanden op een roze wolk. Toch is hun geluk nu voorgoed voorbij, want de twee zijn definitief uit elkaar.

Influencer Sarah van Soelen

De Leef-zanger wordt momenteel opgevangen door de familie van Soelen. Hij en influencer Sarah van Soelen vonden elkaar na de breuk met Bridget Maasland. In een onthullend gesprek met Patty Brard in Shownieuws vertelt André hoe de vork in de steel zit: ‘We zaten allebei in de slechtste periode van ons leven. Zij is daarna ook naar een afkickkliniek gegaan voor een drank- en drugsverslaving. Sara is nu anderhalf jaar clean. We hebben altijd contact gehouden voor als ik het even niet meer zag zitten.’

Opvoeding jonge Dré

In het interview vertelt de volkszanger ook dat de ruzies tussen hem en Monique zo hoog opliepen dat zijn ex haar verlovingsring weleens in zijn gezicht smeet. André geeft aan dat hij niet wil dat zijn kind opgroeit tussen ruziënde ouders. Ook Monique is het daar volledig mee eens. Zo vertelt ze op Instagram: ‘Aan mij nu de grote taak om onze zoon anders op te voeden en de cirkel te doorbreken. Opgroeien in een veilige, stabiele en liefdevolle omgeving.’

