André Hazes deelt romantisch kiekje met nieuwe liefde Sarah

André Hazes (27) heeft zijn soulmate Sarah van Soelen (25) gevonden. Het liefdesgeluk kan niet op voor de twee. Na hun romantische vakantie heeft het stel de volgende stap gezet in hun prille relatie. De twee gaan binnenkort samenwonen.

De zanger is hoteldebotel van Sarah. Hij deelt een lieve selfie met zijn nieuwe vriendin. ‘Hey shorty ❤️’, schrijft hij bij het kiekje, doelend op de lengte van Sarah. De influencer reageert met een koosnaampje die ze al eerder voor hem gebruikte: ‘Hey cookie’.

Samenwonen

Eind vorige maand heeft André Hazes (27) zijn droomappartement gekocht in de Rotterdamse villawijk Hillegersberg, bevestigt een betrouwbare bron aan Story. Al enige tijd was de zanger op zoek naar een eigen stek. Na zijn onverwachte breuk met verloofde Monique Westenberg (43) verliet André de gezamenlijke woning in Berkel en Rodenrijs, en trok hij in bij de familie Van Soelen, de (stief)ouders van zijn toen nog dierbare hartsvriendin Sarah (25), die hem in eerdere moeilijke tijden ook al ter zijde stond.

Romantische kus

Sarah is, zoals Story eerder onthulde, inmiddels ook dé vriendin van de zanger, zoals beiden vorige week in dit weekblad ook fysiek demonstreerden met een romantische kus. Mede omdat André zijn vierjarige zoontje André junior een vaste plek wil geven als hij bij zijn stoere papa langskomt, maakte de zanger werk van zijn huizenjacht. Na diverse woningen bezichtigd te hebben, waaronder een dubbel penthouse in hetzelfde Hillegersberg, vond André in de uiteindelijk aangekochte driekamerflat een droomappartement, dat als extra fijne bijkomstigheid heeft dat het op slechts een paar kilometer afstand ligt van zowel de villa waar zoontje André woont als het ouderlijk huis van Sarah.

