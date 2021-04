Dít is de reden dat André Hazes richting Ibiza vertrok

André Hazes (27) laat op zijn Instagram weten op Ibiza te zijn. Maar wat is de reden dat de zanger naar het eiland gaat?

Nou, dat denkt Wilfred Genee wel te weten. ‘Ik weet waarom, maar ik weet niet of ik het kan vertellen’, begint de presentator voorzichtig in zijn radioprogramma. ‘Dat is een beetje lastig. Het is voor een nieuw tv-programma. Ik weet niet of het al bekend mag worden of niet. Er zijn heel veel grote namen daar op Ibiza nu.’

Edwin Evers, die te gast was in de show, was ook gevraagd voor dit programma. ‘Dus ik weet waar je het over hebt, maar ik mag het ook niet zeggen’, aldus de zanger. ‘Je bedoelt het programma met die voetballers, toch? Nee, ik zeg verder niks. Ik heb al te veel gezegd. Ik zie Wilfred lachen, dus het klopt.’

Waar het precies om gaat? Nou, volgens een woordvoerder van RTL om een serie rondom het EK Voetbal, zo meldt Shownieuws. Wat verder precies de bedoeling is, is niet niet helemaal duidelijk.

View this post on Instagram A post shared by Andre Hazes (@andrehazes)

