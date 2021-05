André Hazes innig zoenend gespot met Sarah: ‘Hoop op lang geluk’

Aan Story vertelt André hoe happy hij is met Sarah, na een verdrietige periode in zijn leven waarin hij zijn verloving met Monique Westenberg verbrak. Nadat hij hun gezinsvilla verliet, trok hij in bij de ouders van Sarah. Daarover vertelt André in het weekblad onder meer: ‘Het is fijn om volledig jezelf te kunnen zijn, en je geaccepteerd wordt om wie en hoe je bent.’

Ex-verloofde Monique en André oké

In Story spreekt André ook over het huidige contact met zijn ex Monique en hun zoontje André (4). Daarover zegt hij onder meer: ‘Mijn relatie met Monique is goed. Er is geen sprake van ruzie.’ Als het gaat over zijn nieuwe liefde Sarah straalt André van oor tot oor. ‘Ik ben gelukkig en hoop dit gevoel heel lang vast te mogen houden. Maar daar heb ik alle vertrouwen in.’

Back to business

In de nieuwe Story die vandaag verschijnt lees je het volledige interview en zie je alle romantische foto’s van André en Sarah op Ibiza en bij thuiskomst op Schiphol. Inmiddels is de zanger weer druk aan het werk.

Bron: Story | Beeld: Edwin Smulders