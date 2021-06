André Hazes over kritiek: ‘Ik heb er zeker geen schijt aan’

Het is een feit dat André Hazes vaak te maken krijgt met bakken kritiek. Vooral over zijn relaties wordt altijd veel gezegd en nu reageert de zanger op al die kritiek en legt uit wat het met hem doet en hoe hij er mee om gaat.

Kritiek op André Hazes

André mag dan wel doen alsof het allemaal een worst zal wezen, in de talkshow Humberto bleek maandagavond dat hij zich al het commentaar toch meer aantrekt dan hij doet vermoeden.

‘Dit is wel gewoon mijn werk’

De familie Hazes zou volgens ‘het volk’ te veel de aandacht opzoeken, maar als André een keuze zou hebben, zou hij liever ook even buiten de schijnwerpers blijven. De zanger, die aanschoof om zijn nieuwe concertreeks onder de aandacht te brengen, vertelde: ‘Ook voor mij de lol is er een beetje vanaf hoor. Het is veel. Je zit er niet echt op te wachten. Net als deze avond: je hebt wat te promoten, maar je komt wéér met je harses op tv, terwijl dit wel gewoon mijn werk is. Op een gegeven moment kunnen de mensen daar geen onderscheid meer in maken.’

Negativiteit

De ellende in de media zuigt veel energie, zegt de zanger, die toegaf soms niet de allerbeste keuzes te maken. ‘Ik heb er zeker geen schijt aan, wat er allemaal gezegd wordt. Ik denk daar echt wel over na, maar ik weet het soms ook allemaal niet. Ik ben ook maar een jonge gozer van 27 jaar en ik doe ook maar wat. Ik heb voor mijn eigen geluk gekozen, maar blijkbaar is dat een ding bij mensen. Kijk, ik ben koppig, verliefd en ik wil het van de daken schreeuwen. Dat is een combinatie die voor sommige mensen verkeerd is. Het belangrijkste voor mij is dat ik het allemaal leuk blijf vinden.’

