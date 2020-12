She said yes: André Hazes en Monique Westenberg stappen na veelbewogen jaar in huwelijksbootje

Prachtig nieuws voor André Hazes (26) en Monique Westenberg: het stel gaat na een veelbewogen jaar trouwen. De zanger is op zijn knieën gegaan, zo maakt hij bekend met een romantische foto op Instagram.

André Hazes en Monique Westenberg gaan trouwen

Bij een foto waarop te zien is dat André en Monique elkaar een innige kus geven, schrijft de zanger: “Mijn grote liefde, sterkste en mooiste vrouw op aarde zei JA!”

Felicitaties

De felicitaties stromen binnen voor de ouders van de kleine Dré. “Congrats!”, reageert dj Sunnery James. “Mooooi!”, aldus Jim Bakkum, gevolgd door een veelzeggend hartje. Ook fans zijn blij voor André en Monique, en liken massaal de post.

De tekst gaat verder onder de foto.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes)

Huwelijksaanzoek

Begin oktober leek André al te hinten op een huwelijksaanzoek. “Wat zou ik blij zijn als je zegt: ik blijf voorgoed bij jou. Ik wil alles met je delen. Met je lachen als mijn vrouw. Kijk niet naar achter, maar vooruit. Ik wil van jou nu een besluit, want ik droom”, schreef Hazes toen. Even daarvoor deed hij ook al een boekje open over een aanzoek en zei hij zeker te weten dat Monique ‘ja’ zou zeggen. Ook liet hij weten er helemaal klaar voor te zijn. “Het gaat ook gebeuren, maar ik houd lekker geheim wanneer. Het is voor mij duidelijk dat deze vrouw de juiste is voor mij”, zei de zanger destijds tegen Privé.

Veelbewogen jaar

André en Monique hebben een veelbewogen jaar achter de rug. In november 2019 ging het stel uit elkaar en werd een paar dagen later bekend dat de zanger een setje vormde met niemand minder dan Bridget Maasland (46). Maar de relatie met de presentatrice was van korte duur. Op 17 februari werd bekend dat zij en André een eind aan hun relatie hadden gemaakt, nadat ze drie maanden samen waren. Dat gebeurde vlak na de terugkeer van een vakantie op Curaçao (waar André ook enkele dagen doorbracht met zijn ex Monique en hun zoontje). Tijdens de Curaçao-vakantie ontstonden er al geruchten dat André en Monique het weer stukken beter ‘met elkaar konden vinden’. Uiteindelijk maakte André eind februari via Instagram bekend dat hij weer samen was met Monique.

Gezinsuitbreiding

In 2016 werden André en Monique de trotse ouders van een zoon. De twee hebben er nooit een geheim van gemaakt dat ze maar al te graag een broertje of zusje zouden willen voor André junior. Helaas kan dat niet via de natuurlijke weg. “Het is nog steeds onze wens en we durven er weer over te praten. Het zit natuurlijk wel aan een ICSI­-traject vast. […] Ik gun kleine André een broertje of zusje, hij is zo leuk met andere kindjes.”

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes)

Bron: Flaironline | Beeld: BrunoPress