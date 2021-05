André Hazes nieuwe gezicht voor Kruidvat: ‘Dan ga ik wel naar de Etos’

Kruidvat heeft de haters van André Hazes geen plezier gedaan: hij is namelijk het gezicht van de nieuwste reclamecampagne van de drogisterijketen. Hij zal de hele EK-zomer te zien zijn op tv, reclamezuilen en in de winkel. En dat levert behoorlijk wat negatieve reacties op via social media.

Kruidvat krijgt wel wat ze willen: ze hebben de aandacht. Maar of ‘ie nou per se positief is.

Nepgouden Oranje ketting

Tijdens het EK kun je bij Kruidvat terecht voor een nepgouden ketting met daarop ‘Oranje’. André Hazes jr. liet zich strikken en is het gezicht voor deze reclame. Maar het nieuws komt vers van de pers en de negatieve reacties stromen al binnen: ‘Ik ga wel naar de Etos’ en ‘Nooit van me leven, dat jullie zo’n loser een podium geven.’

‘Volkszanger om Nederland in de stemming te brengen’

Kruidvat laat zich trouwens niet uit het voetbalveld slaan: ‘Hij is een volkszanger en als geen ander in staat om Nederland in de stemming te brengen voor wat ongetwijfeld een geweldige voetbalzomer gaat worden. Het lied dat André in de commercial zingt, is een aanstekelijke meezinger en de ultieme opwarmer voor het EK Voetbal waar heel Nederland naar uitkijkt’, zo is te lezen op Mediacourant.

