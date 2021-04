André Hazes maakt nummer voor zoon: ‘Vanaf nu ga je mij minder zien’

Na de breuk van André Hazes (27) met Monique Westenberg (43), vond hij de liefde bij Sarah van Soelen (25). Toch heeft hij zich bezig gehouden met zijn gezin. De zanger schreef een emotionele ballad voor zijn zoontje die hij ‘verliet’ begin maart.

Andre Hazes nummer voor zoontje

De zanger laat er geen gras over groeien en opent zijn nieuwe nummer gelijk met de woorden: ‘Kleine grote vriend, van nu af aan ga jij mij minder zien.’ Het nummer dat ook ‘Kleine Grote Vriend’ heet gaat over de breuk tussen Andre en Monique. Met het lied hoopt Hazes dat zijn zoon ooit de situatie tussen hem en zijn moeder zal begrijpen.

De tekst gaat verder onder de afbeelding

View this post on Instagram A post shared by Andre Hazes (@andrehazes)

Valt in de smaak

Dat hij zo open en eerlijk is valt bij de fans goed in de smaak. ‘Prachtig geschreven, hoop voor de kleine held een Nr1 hit’, laat iemand weten onder de post op Instagram, waar André de songtekst deelt. De woorden komen bij sommige flink binnen. Zo luidt een van de reacties: ‘Wat een mooie aangrijpende tekst 😢❤️ .’ Ook vrienden en collega’s van de volkszanger zijn onder de indruk. ‘Heel mooi vriend!! ❤️❤️ ‘ laat Wesley Sneijder weten. ‘Prachtig man’, aldus Rolf Sanchez.

Nu écht uit elkaar

André maakte begin maart in een Instagrampost bekend dat zijn relatie met Monique Westenberg definitief voorbij is en hun verloving verbroken is. Hij hintte vervolgens direct op een mogelijke relatie in de toekomst met de influencer, maar de zanger stelde daarbij dat het vooralsnog alleen vriendschap om ging. De toekomst kwam (niet geheel onverwacht) weer eens eerder dan André deed vermoeden. Het contact met Monique, de moeder van zijn zoontje André Jr. (4) verloopt volgens André ondanks alles ‘heel goed’. ‘De band die wij nu hebben, daar teken ik voor als ik dat zo mag houden.’

Beluister hier het nieuwe nummer van André.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Flair | Beeld: Brunopress