André Hazes brengt Pasen door met Sarah en ‘schoonfamilie’

André Hazes (27) is zondag aangeschoven voor een paasmaal bij Sarah van Soelen (25) en haar familie. De Leef-zanger wakkert hiermee de geruchten over een romance tussen hem en de influencer nog meer aan.

Sinds de breuk met Monique Westenberg is André nog geen moment eenzaam geweest. De familie van Soelen ving de zanger op en regelde onderdak voor hem. Sindsdien is hij niet weg te slaan bij het gezin, en vooral niet bij de mooie Sarah. Hoewel de André eerder aangaf dat er vooralsnog alleen sprake is van vriendschap, lijkt niet iedereen dat te geloven. Er lekte een innige foto uit waarop de twee er niet bepaald uitzien als twee vrienden.

Vermeende schoonvader

Ook het feit dat de Hazes-telg Eerste Paasdag doorbrengt met Sarah en haar familie, zegt veel over hun hechte band. De zanger deelt een foto met Rudolf van Soelen, de vader van de influencer. De heren dragen een net pak voor de gelegenheid, met een alcoholische versnapering in de hand. ‘Toppertjes!’, reageert zij op het kiekje.

Meer dan vriendschap?

De Leef-zanger wordt momenteel opgevangen door de familie van Soelen. Hij erkende zich nu samen in een huis met influencer Sarah van Soelen te bevinden. Ze hebben geen relatie, maar de zanger sluit niets uit. Het tweetal kent elkaar van een feestje. Van Soelen vertrok vlak na die ontmoeting naar een afkickkliniek en is volgens Hazes inmiddels anderhalf jaar clean. ‘Ik hou van een drankje, ik heb het af en toe moeilijk en dan grijp ik naar de fles. Zij snapt dat heel goed.’ Maar hoe zit het nu tussen de twee: is er meer dan alleen vriendschap? ‘Het is wel een heel leuk wijf, daarom heb ik ook in mijn Instagrampost gezet dat ik niks uitsluit. Ik weet niet wat de toekomst brengt.’ De zanger ontmoette Van Soelen al voordat hij Bridget Maasland ontmoette, de vrouw voor wie hij de vorige keer de moeder van zijn kind verliet.

Rachel Hazes

Moeder Rachel is wel te spreken over de mogelijke nieuwe vlam van haar zoon. ‘Ik heb onlangs haar en haar familie ontmoet. Ik vind haar helemaal leuk’, vertelt ze aan Shownieuws. ‘En ze heeft hele lieve ouders. Ik ben haar ouders ontzettend dankbaar dat ze in de moeilijke periodes van André altijd klaar hebben gestaan voor hem. En ook nu hoe ze mijn zoon opvangen.’ De weduwe van André Hazes sr. ziet in Sarah zelfs al een potentiële schoondochter: ‘Ik zou het heel leuk vinden als dat in de toekomst iets zou worden, maar dat is niet aan mij om te bepalen.’

