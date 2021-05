André Hazes en Sarah van Soelen beveiligd na ernstige bedreigingen

Het is niet alleen maar rozengeur voor André en Sarah. Toen André na zijn breuk met Monique aangaf dat hij een relatie had met Sarah, zijn de twee ernstig bedreigd geweest. Het was zelfs zó erg dat het stel dag en nacht beveiligd moest worden.

André en Sarah bedreigd

Dat is te lezen in een interview door Veronica Superguide, die vandaag verschijnt. André Hazes vertelt daarin over de hectische tijd nadat weekblad Story zijn verlovingsbreuk bekendmaakte. Het grote publiek koos veelal partij voor de verlaten Monique. Dat resulteerde in een serieuze bedreiging van André en Sarah, waarna ze privé beveiliging kregen.

Meest gehate vrouw

Volgens André werd Sarah in één keer de meest gehate vrouw van Nederland. Toch maakt de zanger zich weinig zorgen over haar gemoedstoestand. ‘Sarah is een heel goed wijf. Heel sterk ook. Ze kan dit echt aan,’ vertelt André in Veronica Superguide.

