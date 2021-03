André Hazes hint naar nieuwe liefde in uitgebreide post

Een dag nadat bekend is dat André Hazes en Monique Westenberg de verloving hebben verbroken, blijkt dat André zijn zinnen op een nieuwe vrouw heeft gezet. Althans: daar lijkt de zanger sterk naar te hinten.

Om roddel en achterklap te voorkomen, besloot André zelf maar de vuile was buiten te hangen. ‘Ik heb in mijn relatie alles geprobeerd te zijn wat ik niet ben. En dat is met uiteindelijk opgebroken.’ Op Instagram schrijft hij dat op Bonaire de bom tussen hem en Monique barstte. Ook meldt hij dat hij tijdens zijn ups en downs er door de familie van Soelen doorheen werd gesloopt. Of om specifieker te zijn: Sarah van Soelen.

‘Sterke klik’

‘Hoewel we in die tijd een sterke klik voelden, bleef het bij vriendschap. Dat daar in de toekomst mogelijk meer uit zou kunnen ontstaan, sluit ik niet uit. Maar op dit moment krijg ik van de familie en haar vooral de steun die ik nodig heb’, aldus André.

Vader en zoon

Hij stipt verder aan dat hij hun zoon niet in de steek wil laten. ‘Het einde van een relatie tussen twee mensen betekent niet het einde van de relatie tussen een vader en zijn zoon. Die koester ik enorm en ik zal er van mijn kant alles aan doen om de fantastische band met André in stand te houden.’

Of de bom is gebarsten doordat Monique op vakantie achter de ‘sterke klik’ tussen André en Sarah kwam, is niet duidelijk.

