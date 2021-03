Nieuwe schoonfamilie? André Hazes geniet van etentje met Sarah van Soelen en haar familie

Nu het officieel over en uit is met ex Monique Westenberg (43), lijkt André Hazes (27) niet zoveel last te hebben van liefdesverdriet. Hij heeft het namelijk erg gezellig met ‘gewoon een vriendin’ Sarah van Soelen (25), waarmee hij momenteel samenwoont. Ook met zijn schoonfamilie kan hij het erg goed vinden en de zanger schuift dan ook gezellig aan voor het diner bij de familie van Soelen.

Liefdespotentie

Toen de breuk tussen André en Monique naar buiten kwam, werd de naam van Sarah al meteen genoemd. De zanger bevestigt dat hij een goede, bijzondere band heeft met de influencer, met wie hij goed kan praten. De twee leerden elkaar kennen op een voor beiden donker moment in hun leven, en de energie en hoop die zij daarbij uit elkaar haalden, gaf hen kracht om de toekomst in positiviteit tegemoet te zien. Er werd een innige band gesmeed, die vooralsnog alleen vriendschappelijk is, beweert de zanger. In een verklaring benadrukte André hij een relatie met Sarah in de toekomst niet uitsluit.

Etentje met ‘schoonfamilie’

André verblijft momenteel in een woning met Sarah. Ook dit weekend brachten ze weer samen door, deels met de rest van de familie Van Soelen. De zanger schoof aan bij Sarah’s familie om pannenkoeken te eten, zo blijkt uit de Instagram Story die Sarah’s zusje Julia plaatste.

Opgelegd leven

Story deelde afgelopen week de eerste foto’s van André en Sarah van Soelen, zijn steun en toeverlaat in lastige tijden, zo blijkt. De onthulling dat André weg is bij Monique en momenteel elders woont, leek voor hem geen moment te vroeg te komen – de zanger kon zijn ‘opgelegde’ leven thuis amper nog aan. Met alle goede bedoelingen en een grenzeloze inzet probeerde André het afgelopen jaar de gezinsvader te worden die vooral Monique zo graag thuis aan tafel en op de bank had, maar het zat er gewoonweg niet in.

Turbulente relatie

Sinds februari 2020 – toen André en Monique onthulden weer een setje te zijn – leken de zanger en zijn geliefde gelukkiger dan ooit. In december 2020 ging de Hazes-telg zelfs op zijn knieën voor Monique, waarna Bridget reageerde met een pikante foto op Instagram. In de dagen erna toonde Monique al de eerste schetsen van haar bruidsjurk en liet het stel weten zo snel mogelijk in het huwelijksbootje te willen stappen. Begin vorige week werd bevestigd dat de trouwplannen op de lange baan waren geschoven vanwege de maatregelen rondom het coronavirus, maar inmiddels weten we dus dat die helemaal van tafel zijn. André en Monique hebben samen een zoon, de kleine André (4).

