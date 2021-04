Het is de eerste liefdesvakantie van het stel, dat de laatste weken doorlopend in de belangstelling staat vanwege de breuk van de zanger met zijn verloofde Monique Westenberg.

Lieve woorden voor Sarah

Eerder plaatste André een plaatje op zijn Instagram met een korte, maar veelzeggende zin: ‘Always on my mind.’ Blijkbaar hoefde Sarah zich geen zorgen te maken dat André op Ibiza ergens anders zat met zijn hoofd. Sarah deelde daarom gelijk een reactie op André’s liefdesboodschap. ‘Soulmates’ was te zien op haar Instagram. André kon natuurlijk niet achterblijven en ook hij showde het matchende plaatje met dezelfde grote woorden op zijn account.

Gek op dat meisje

André maakte zijn nieuwe relatie bekend bij Beau. De zanger gaf schoorvoetend toe dat er tóch wel meer is dan vriendschap met Sarah van Soelen: ‘Ik ben wel gek op dat meisje, ja.’

Meer dan vriendschap

Story maakte vorige maand bekend dat André zijn relatie met Monique Westenberg definitief voorbij is. Hij hintte vervolgens op een mogelijke relatie met influencer Sarah van Soelen, maar de zanger stelde daarbij dat het vooralsnog alleen vriendschap is.