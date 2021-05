‘André Hazes lijkt verslavend middel te gebruiken’

Het is een nieuwe trend en tegelijkertijd een middel waar je aan verslaafd raakt: snus, een zakje met witte poeder met een smaakje en nicotine dat je tussen je lip en tandvlees moet stoppen.

André Hazes jr. en zijn schoonvader schijnen het te gebruiken.

Snus

Dat is duidelijk te zien op een foto die EenVandaag van de zanger en zijn schoonvader gisteren liet zien. Het programma besteedde namelijk aandacht aan de nieuwe trend.

Het gaat om het blauwe doosje dat voor André op tafel staat.

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Andre Hazes (@andrehazes)

Verslavend middel

Wie van de twee, André of zijn schoonvader, het gebruikt is niet duidelijk. Maar dat het daar op tafel lag is een feit. ‘Nicotine is een van de meest verslavende stoffen die we kennen. Je raakt er heel snel verslaafd aan. Als je dit gebruikt en je raakt gewend aan nicotine, dan kan de stop naar roken kleiner worden’, aldus Tom Bart van verslavingskliniek Jellinek.

Bron: EenVandaag | Beeld: Peter Smulders