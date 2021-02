Nu de kappers al een aantal maanden dicht zijn lopen we allemaal met een coronacoupe. Zo ook André Hazes en zijn zoontje. Het haar van de kleine man is inmiddels zo lang geworden dat hij zelfs al is gespot met een manbun.

Xess Xava, het zoontje van Yolanthe Cabau en Wesley Sneijder, draagt zijn haar al jaren in een knotje. André junior gaat hem nu achterna! Het jochie is met zijn nieuwe hairdo te zien op een foto die de zanger op Instagram plaatst. Vader en zoon geven elkaar een liefdevol kusje.

Niet herkenbaar in beeld

Het jochie is niet vaak meer te zien op de Instagramaccounts van André en Monique. Ze hebben in april 2020 besloten om hun zoontje niet langer herkenbaar in beeld te brengen door emoticons of een balk met tekst over zijn gezicht te plakken. Volgens het stel werd hun zoontje steeds vaker herkend en zou hij daar last van hebben.

Liefde overwint alles

Dat de liefde alles overwint, blijkt wel bij André en Monique. Hazes ging vorig jaar december op zijn knieën voor Westenberg. Zij heeft haar jurk immers al uitgezocht, maar in 2021 zullen de twee tortelduifjes niet hun weg maken naar het altaar. Dat liet bruidjurksontwerper Alberto Axu eerder weten. ‘Uit het gesprek dat ik met haar had, werd mij duidelijk dat de trouwerij sowieso niet in 2021 zal plaatsvinden. Bovendien wil Monique zich eerst nog rustig oriënteren.’

