Na breuk met André: Monique Westenberg straalt op vakantiefoto’s met zoontje

Na de breuk tussen André Hazes (27) en Monique Westenberg (43), ging André al snel op zijn eerste liefdesvakantie met Sarah van Soelen (25). Nu gaat Monique er ook even tussenuit. Ze is voor het eerst op vakantie na de breuk en ze deelt een aantal prachtige foto’s van het tripje.

Vlak nadat André terugkwam van zijn liefdesvakantie op Ibiza, vertrok Monique naar het zonovergoten eiland. De blondine is er tussenuit met haar zoontje Dré, die daar ook meerdere zwemlessen van Children of the water volgt. Ze is inmiddels bevriend geraakt met eigenaresse van de zwemschool, Zoë van Straalen. Op Instagram Stories is te zien dat Monique en haar zoontje ook buiten de zwemlessen met Zoë optrekken.

Powervrouw

De blondine deelt veel vakantiekiekjes, tot vreugde van haar Instagramvolgers. Ze wordt overladen met positieve reacties. ‘Zo een mooie vrouw, stralend zonder moeite. Topmama 🙌’, reageert een fan. ‘Prachtige, sterke vrouw die zoveel liefde heeft voor haar zoon’, schrijft een ander. Ook wordt Monique meerdere keren ‘powervrouw’ genoemd.

View this post on Instagram A post shared by 𝙼𝚘𝚗𝚒𝚀𝚞𝚎 𝙽𝚘𝚎̈𝚕 (@moniquenoell)

View this post on Instagram A post shared by 𝙼𝚘𝚗𝚒𝚀𝚞𝚎 𝙽𝚘𝚎̈𝚕 (@moniquenoell)

View this post on Instagram A post shared by 𝙼𝚘𝚗𝚒𝚀𝚞𝚎 𝙽𝚘𝚎̈𝚕 (@moniquenoell)

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Story | Beeld: Brunopress