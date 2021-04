André en Monique begraven strijdbijl en vieren Pasen met zoontje

André Hazes (27) en zijn ex Monique Westenberg (43) lijken voorzichtig weer door een deur te kunnen. Op Eerste Paasdag is de zanger teruggekeerd naar zijn oude huis, om daar tijd door te brengen met zoontje André Hazes junior.

Verzoening

Eerste Paasdag bracht André nog door met influencer Sarah van Soelen (25) en haar familie, vandaag is hij weer herenigd met zijn gezin. De Leef-zanger versiert paaseieren met zijn zoontje, aan de keukentafel van het huis waar hij lange tijd met Monique heeft gewoond. Daarmee lijken André en zijn ex op betere voet te zijn.

Paashaas

Op Monique’s Instagram is te zien dat het paasfeest nog doorgaat. Een paashaas komt langs om samen met de kinderen paaseieren te zoeken in de tuin. De paashaas heeft zelfs nog tijd om een TikTok-dansje te doen met Dré en zijn vriendjes. Of André hier ook nog bij aanwezig is, is niet bekend.

Tekst gaat verder onder de foto



Breuk

Monique meldde eerder op Instagram dat de breuk voor haar uit de lucht was komen vallen. Volgens Hazes ging het al langer slecht tussen de twee. ‘De keuze van André om bij ons weg te gaan is voor mij abrupt en heb ik niet zien aankomen. De haast die ermee gemoeid is om dit zo snel naar buiten te brengen, zonder dat we dit eerst onze zoon hebben kunnen vertellen verbaast mij na hetzelfde patroon van een jaar geleden niet’, schreef Westenberg op Instagram.

Nieuwe vlam?

De Leef-zanger wordt momenteel opgevangen door de familie van Soelen. Hij en influencer Sarah van Soelen vonden elkaar na de breuk met Bridget Maasland. In een onthullend gesprek met Patty Brard in Shownieuws vertelde André hoe de vork in de steel zit: ‘We zaten allebei in de slechtste periode van ons leven. Zij is daarna ook naar een afkickkliniek gegaan voor een drank- en drugsverslaving. Sarah is nu anderhalf jaar clean. We hebben altijd contact gehouden voor als ik het even niet meer zag zitten.’ Toch lijkt er meer aan de hand tussen de twee dan vriendschap, zo blijkt uit een nogal innige foto die opdook en het feit dat hij Eerste Paasdag met Sarah en haar familie.

VIVA nieuwsbrief

Iedere week de leukste nieuwsbrief van Nederland in je mailbox?

Bron: Story | Beeld: Brunopress