Andries Tunru: ‘De neutrale kijker in mij vindt het hilarisch dat Rob heeft gewonnen’

Na een record aan dagwinsten verloor cabaretier Andries Tunru (30) uiteindelijk de finale van De slimste mens. Wat heeft de onderkoning van de algemene kennis nog meer voor ons in petto?

Het stof van de finaleaflevering van De slimste mens is nog niet helemaal neergedaald als Andries Tunru de Utrechtse fotolocatie binnenstapt. Hij was in dertien jaar tijd de eerste kandidaat die zeven afleveringen op rij won. Daarmee was hij behalve het gespreksonderwerp van de dag ook de gedoodverfde winnaar van dit seizoen. Maar zowel medefinalist Emma Wortelboer als hij werd onder het oog van een miljoenenpubliek geklopt door Snollebollekes-gezicht Rob Kemps. Tegen alle verwachtingen in, niet in de laatste plaats van Andries zelf.

Ben je chagrijnig geweest over je verlies?

Lachend: ‘Na de opnames had ik even een slecht humeur, maar de neutrale kijker in mij vindt het hilarisch dat Rob heeft gewonnen. Plus dat hij een superlieve gast is. We hebben samen een filmpje opgenomen voor Instagram, waarin we het liedje van Willeke Alberti zingen waar ik in de finale over struikelde.’

Los van die vraag wist je zo ongeveer álles. Hoe kan dat?

‘Ik ben heel nieuwsgierig, breed georiënteerd en een enorme betweter. Hoe zit iets? Wat drijft mensen? Ik lees de krant, kijk het journaal en zit veel op Reddit. Daardoor weet ik van veel dingen een beetje. Dat is perfect voor een quiz als De slimste mens. Frank Evenblij wist veel van alles, waardoor hij te diep op de stof inging. Je kunt beter maar vijf associaties hebben, want je moet de voor de hand liggende dingen inkoppen: nationaliteit, beroep, gewonnen prijzen en dan iets geks.’

Was je als kind het prototype nerd dat lichtjaren voorliep op de lesstof?

‘Ja, nog steeds wel. Ik heb altijd een fascinatie voor leren gehad. Toen ik anderhalf was, lagen er een keer twee rijstkorrels op tafel. Toen zei ik ‘elf’. Volgens mijn moeder probeerde ik op die leeftijd ook al reclamefolders te lezen: ‘Ant-woord-kaart’. De Kijk was mijn lievelingsblad en voor mijn verjaardag wilde ik altijd dikke boeken over politiek en wetenschap. Ik kom niet uit een superacademisch gezin, mijn moeder gaf les op een basisschool en mijn vader is IT’er, maar zij hebben me daarin altijd gestimuleerd. Niet zo van: je moet leren, maar wel in het volgen van mijn nieuwsgierigheid.’

Ben je hoogbegaafd?

‘Ja, dat kwam wel uit de test. Die heb ik gedaan toen ik nog in groep twee van een gewone basisschool zat. Daarna ben ik overgestapt naar een Montessorischool, omdat je daar heel zelfstandig kunt werken. Ik was constant iets aan het ondernemen of opzetten. Inzamelingsacties voor lege flessen om een speelrek van te kopen voor op het schoolplein en dat soort dingen.’

Leergierige kinderen zijn niet altijd even populair. Ben je gepest?

‘Nee, maar ik heb altijd humor en zelfspot gehad. Ik snap heus wel dat het grappig is als je voor je lol in je vrije tijd algoritmes gaat zitten maken, maar ik heb me daar nooit voor geschaamd. Het deerde me niet als mensen me een nerd vonden. Wat misschien ook scheelde, was dat ik op de middelbare school in een tweetalige vwo-klas zat met alleen maar nerds die wiskunde en IT het leukste vonden wat er was.’

Je bent half Indonesisch. Wat heb je daarvan meegekregen tijdens je opvoeding?

‘Mijn vader is op zijn negentiende naar Nederland gekomen, samen met mijn oma. Zij hebben de durf en het lef gehad om helemaal opnieuw te beginnen in een land waar ze de taal niet spraken. Daar voel ik me verbonden mee, omdat zij mijn familie zijn, maar ik heb me nooit verbonden gevoeld met mijn roots in Indonesië. Het is ook niet alsof ik mijn achtergrond verloochen, maar het speelt geen rol. Het enige verschil met andere kinderen was dat ik bij mijn oma kroepoek kreeg in plaats van chips, verder ben ik gewoon een jongen uit Culemborg. That’s it.’

Tekst: Fleur Baxmeier | Beeld: Maaike van Haaster

Met dank aan VIS&MEER