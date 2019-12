Angela de Jong deelt sneer uit aan ‘ongeloofwaardige’ Wendy van Dijk

Het is in 2019 niet rustig geweest in de televisiewereld. Zo zijn er de nodige ontslagen gevallen en hebben meerdere vaste gezichten een overstap gemaakt van zender. Ook Wendy van Dijk (48) waagde de gok en ging van RTL naar Talpa. Volgens de presentatrice had dit te maken met het “uitbouwen van haar platform”, maar volgens Angela de Jong (43) ging het haar heel ergens anders om.

In haar recent verschenen jaaroverzicht voor AD haalt de televisierecensente flink uit naar Wendy. De overstap van de blondine zou volgens Angela namelijk alles te maken hebben met het salaris. “Jazeker, Wendy stapte over omdat John de Mol haar ‘platform’ tot grote hoogten zou stuwen”, schrijft ze sarcastisch. “Nee joh, tv-sterren maken een lucratieve overstap naar de concurrent heus niet voor het geld.”

Niet de eerste keer

Angela stelt dat het ‘platformexcuus’ dit jaar al vaker voorbij gekomen is en het nergens op slaat. “Tegenwoordig is het ontwikkelen of uitbouwen van het eigen online platform dé reden. Dat zinnetje stond afgelopen jaar keurig afgedrukt in menig transferbericht.”

Gordon

Dat de vlijmscherpe AD-columniste ook geen fan is van Gordon, blijkt uit de opmerking die ze maakt om haar uitspraken over Wendy nog meer kracht bij te zetten. “Zo’n mededeling is even geloofwaardig als Gordon die weer eens van de daken schreeuwt dat hij nu écht zijn grote liefde heeft gevonden”, sneert Angela.

Wendy en Chantal

Onlangs was Wendy al het gesprek van de dag nadat Chantal Janzen (40) in haar magazine een stuk had gepubliceerd over een onbekende naamgenote van Van Dijk, die een boekje opendeed over haar cocaïneverslaving. Er was een hoop te doen om het artikel, omdat de redactie van &C expres zou hebben laten lijken dat het een interview met de presentatrice betrof – als payback voor het liken van haattweets over Chantal. Zowel Janzen als haar redactie bood haar excuses aan, maar daarop leek Wendy toch weer uit te halen naar haar concullega.

