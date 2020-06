Zó gaat het nu met Angela en Elke van ‘Temptation Island’

Het laatste seizoen van ‘Temptation Island’ ligt al een tijdje achter ons, maar we kunnen wel stellen dat het een van de meest spraakmakende seizoenen ooit is. Van de telefoongate tot de vreemdgaande Arda en Zach: het was kijkvoer om van smullen. Deelneemsters Angela en Elke zijn dikke vriendinnen geworden en blikken samen terug op hun avontuur.

Angela en Elke stapten bij vlogger Nick Eshuis in de auto en praatten honderduit over Temptation en hun vriendschap.

LEES OOK:

Temptation’s Melissa openhartig: ‘Ik wilde eigenlijk niet meer meedoen’

Angela en Elke over Arda

Als het voor iemand een heftige tijd is geweest, dan is dat voor Elke wel. Volgens Elke kon hij voor de opnames maar niet begrijpen hoe iemand zijn partner zou kunnen bedriegen op ‘Temptation Island’. ‘Bij ons was dat eigenlijk kapot grappig’, aldus Elke. ‘Want Arda had nog nooit naar Temptation gekeken. Dus wij waren dat op YouTube aan het opzoeken om ons voor te bereiden. Arda zei toen echt: ‘Huh, hoe kan dat dat je daar verliefd wordt op iemand?’’

Verder na Temptation Island

Inmiddels gaat het beter dan ooit met Elke. Ze laat weten dat ze een opleiding gaat volgen tot ambulance-hulpverlener. ‘Maar door corona is dat nu allemaal een beetje uitgesteld’, zegt ze. Voor Arda is in elk geval geen plaats meer in haar leven. ‘Ik ben zo’n persoon die vindt dat wanneer je in een relatie zit, je alles moet geven. Het maakt niet uit wat je me aandoet, ik wil blijven vechten’, vertelt ze. ‘En dat had ik na Temptation ook. Ik wou echt blijven vechten. Maar Arda wou dat niet en dan op een gegeven moment moet je gewoon loslaten. Ondertussen is het wel echt helemaal klaar.’

Influence-leven en plastische chirurgie

Hoewel de dames soms wat gesponsorde posts op hun Instagram delen, proberen ze toch vooral hun eigen leven via social media te laten zien. ‘Ik denk dat ik nog geen 1% van de aanbiedingen aanneem’, aldus Angela. Ook van de hype van (gratis) plastische chirurgie na hun deelname hoeven de twee niets te weten. ‘Nee! Maar we weten dat we dunne lippen hebben’, lacht Elke. Angela vertelt dat ze zelfs benaderd wordt door klinieken van lipfillers. ‘Dank u, ik weet dat ik dunne lippen heb. Maar het is goed zo’, giechelt ze.

Geen klik

Ook vertellen Angela en Elke over verleider Nick, met wie ze totaal geen klik hadden. De verleider kwam later binnen, maar werd door de productie naar huis gestuurd omdat hij niet goed in de groep lag. ‘Hij was super irritant en arrogant’, vinden ze. ‘Hij was ook naar de andere jongens toe ook heel gemeen en vijandig. Echt super raar. Hij zei ook nog: ‘Weet je zeker dat je niet vreemd zal gaan? Want je ziet er wel zo uit’

Toekomst

Verder vertelt Elke dat ze positief kijkt naar de toekomst, maar dat ze nog niet aan een nieuwe relatie moet denken. ‘Ik wil me nog niet openstellen. Ik heb ook best wel trust issues gekregen.’ Daarnaast laat Angela in de Youtube-video niets weten over haar liefdesleven, maar inmiddels weten we dat haar relatie met Chris voorbij is. De twee meiden zijn dus beide single en ready to mingle.

Bekijk hieronder de video.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: YouTube | Beeld: Instagram