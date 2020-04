Angelina Jolie: ‘Het is onmogelijk om alles goed te doen als ouder in quarantaine’

Actrice Angelina Jolie praat in een nieuwsbrief voor ouders van Time Magazine, over het zorgen voor haar zes kinderen in quarantaine en dat het ‘onmogelijk is om een perfecte ouder te zijn.’

De 44-jarige Oscarwinnaar deelt haar zes kinderen, Maddox, 18, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 13 en tweeling Knox en Vivienne, 11, met ex-man Brad Pitt. De 43-jarige actrice en de 55-jarige acteur vroegen in 2016 de scheiding aan na een huwelijk van twee jaar. Ze schrijft in de nieuwsbrief openhartig over het ouderschap: ‘Nu, midden in deze pandemie, denk ik aan alle moeders en vaders met kinderen thuis. Allemaal in de hoop dat ze alles goed kunnen doen, aan alle behoeften kunnen voldoen en kalm en positief kunnen blijven. Een ding dat me heeft geholpen, is te weten dat dat onmogelijk is.’

Samen groeien

‘Het is fijn om te ontdekken dat je niet perfect voor je kinderen hoeft te zijn. Ze vinden het vooral belangrijk dat je gewoon eerlijk bent en dat je je best doet’, vervolgt Jolie. ‘Je kinderen houden van je en ze willen je helpen. In zekere zin verhogen ze jou ook. Je groeit samen en je bent met elkaar één team.’

Moeilijkheden

De Maleficent-ster blikt ook kort terug op haar moeilijke jeugd. ‘Ik had nooit gedacht dat ik iemands moeder zou kunnen zijn.’

‘Ik herinner me de beslissing om ouder te worden’, voegt ze eraan toe. Haar eerste kind Maddox adopteerde ze uit Cambodja. ‘Het was niet moeilijk om lief te hebben. Het was niet moeilijk om mezelf aan iemand op te dragen. Wat moeilijk was, was om te weten dat ik voortaan degene moest zijn die ervoor moet zorgen dat alles in orde kwam. Van eten tot school tot medisch. En om geduld te hebben. ‘

Routine

De actrice vertelde eerder deze week over de conditie waarin haar gezin zich bevind: ‘We zitten allemaal opgesloten’, zei ze. ‘Het gaat goed met ons. Maddox is thuis van school en concentreert zich op zijn Koreaanse en Russische studies totdat de scholen weer opengaat.’ Angelina heeft ook een routine voor de kinderen opgebouwd, waarin zij ze elke dag vroeg wakker maakt en ze kort daarna aan hun schooltaken laat beginnen.

Bron: USweekly | Beeld: BrunoPress

