Angelina Jolie over moederschap: ‘Ik ben geen traditionele thuisblijfmoeder’

Angelina Jolie (45) deelt maar heel zelden een inkijkje in haar roerige gezinsleven. Des te bijzonderder dus dat de Britse Vogue haar strikte voor een shoot met het hele gezin en haar aan de praat kreeg over het moederschap.

Angelina kreeg samen met inmiddels ex-man Brad Pitt zes kinderen: Maddox (19), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) en de tweeling Knox en Vivienne (12). (Je zou hen allemaal maar thuisonderwijs moeten geven – al heeft ze daar ongetwijfeld mensen voor – dit terzijde). In het interview schetst Angelina hoe een gemiddelde dag in huize Jolie er ongeveer aan toe gaat.

Geen traditionele moeder

‘Ik ben nooit goed geweest in stilzitten. Hoewel ik altijd al graag moeder wilde worden en droomde van veel kinderen, zag ik mezelf altijd voor me als een soort Jane Goodall, ondertussen reizend door de jungle. Ik zag het moederschap nooit voor me in de echte, traditionele zin van het woord. Het ontbreekt me aan alle vaardigheden om een traditionele thuisblijfmoeder te zijn’, vertelt de actrice en VN-gezant.

Dat het haar toch goed afgaat, dankt ze naar eigen zeggen aan de kinderen. ‘Ik heb het onder controle omdat de kinderen vrij veerkrachtig zijn en mij helpen, maar ik ben er totaal niet goed in. Ik houd van ze, we zijn echt een team. Het klinkt misschien cliché, maar je hebt lief en je probeert het, en ook als het weleens misgaat, maakt dat uiteindelijk niet uit.’

Actieheld

Angelina vertelt dat ze de vijftig nadert en daar niet tegenop ziet. ‘Ik heb het gevoel dat ik in mijn vijftiger jaren pas echt op stoom kom. Hoewel we laatst op de trampoline sprongen en mijn kinderen zeiden: ‘Mam, doe dat nou niet. Straks bezeer je jezelf’. En ik dacht: Is dit niet grappig? Ooit was ik een actieheld en nu zeggen mijn kinderen dat ik van de trampoline moet stappen omdat ik mezelf misschien bezeer.’

