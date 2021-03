Angelina Jolie vangt 11,5 miljoen dollar voor cadeau dat ze kreeg van Brad

Kennelijk is Angelina Jolie thuis lekker aan het Marie Kondo’en en doet ze alles wat haar geen ‘joy’ meer geeft rücksichtlos de deur uit. Zo ook een schilderij dat ze kreeg van Brad Pitt toen ze nog samen waren. Opbrengsten: een slordige 11,5 miljoen dollar (daar willen wij ook wel voor opruimen).

Afgelopen maandag veilde Angelina het schilderij getiteld ‘Tower of Koutoubia Mosque’. Het kunstwerk werd gemaakt door niemand minder dan Winston Churchill. Het schilderij van een Marrokaans landschap is het enige schilderij dat de voormalige prime minister maakte tijdens de Tweede Wereldoorlog. Volgens een kunstkenner kocht Brad het schilderij in 2011 voor 2,95 miljoen dollar.

Hoogste prijs ooit

Een klein decennium later verkoopt Angie het werk dus en dat blijkt een schot in de roos. De 11,5 miljoen dollar die het haar oplevert is de hoogste prijs voor een Churchill schilderij ooit geboden. ‘Het schilderij heeft een ongeëvenaarde reis afgelegd’, zegt kunstkenner Bill Rau. ‘Van een geschenk aan de Amerikaanse president tot bijna een eeuw verstopt liggen in een kast naar het bezit zijn van ’s werelds meest beroemde Hollywoodkoppel. Ik ben blij dat we dit geweldige stuk weer terug in de spotlights hebben gebracht.’

Voogdijgevecht

Dat het schilderij ooit een cadeau is geweest van Brad aan Angelina zal de prijs ongetwijfeld omhooggestuwd hebben – ook al is die relatie geëindigd in een scheiding. Het stel ging in 2016 uit elkaar en is sindsdien verwikkeld in een gevecht over de voogdij. Je kunt de verkoop dus ook interpreteren als een triomfantelijke middelvinger aan het adres van Brad.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Page Six | Beeld: Brunopress