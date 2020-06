Angry cat: waarom je kat zo lang boos op je kan blijven

Urenlang krijg je de blik des doods van je poezelige huisdier. De reden? Je hebt zelf werkelijk waar geen idee meer. Toch is je poes nog lang niet vergeten wat hem of haar is aangedaan. Er is dan ook een verklaring waarom je kat zolang boos kan blijven.

Hee, misschien was je pluizenbol ook gewoon not amused toen de brokken vervangen werden door een goedkoper exemplaar. Eten is nu eenmaal heel belangrijk. Maar toch blijft de boosheid bij katten nog nét wat langer hangen dan mensen. En ja, dat kan zelfs omslaan in heuse haat. Ai.

Kat boos

Maar waarom is je kat nu úren later nu nog boos? Nou, uit onderzoek van de universiteit van Michigan blijkt dat het geheugen van je poezelige vriend tot wel 16 uur kan onthouden. Gaf je ‘m gisteren een standje? Dat weet-ie dus nog heel goed. Aha, daarom krijg je al die duivelse blikken van een afstand.

Klein geheugen

Het geheugen van je kat gaat dus niet zover terug en daarom herinneren ze zich juist dat standje extra goed. In hun hersenen is dat dé gebeurtenis van de dag en daarom koesteren ze ook nog een wrok tegen je. Maak het daarom maar snel goed, anders krijgt je pluizenbol dadelijk nog een hekel aan je. Te vaak gekwetst worden, zorgt op de lange termijn namelijk nu niet echt voor een goede band.

Bron: Libelle | Beeld: Unsplash