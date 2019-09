Stel je voor, je hebt een van de beroemdste trouwjurken uit de geschiedenis ontworpen, maar je hebt er nooit de credits voor gekregen. Wat is er dan misgegaan? Dit is het verhaal van Ann Lowe, die de trouwjurk van Jackie Kennedy ontwierp.

In 1953 vond dé society-wedding van het jaar plaats. Toen stapte Jacqueline Bouvier met – destijds senator – John F. Kennedy in het huwelijksbootje. De trouwerij die was ondergedompeld in glitter en glamour was voor Ann Lowe, de ontwerpster van de jurk, een ware nachtmerrie.

Ten eerste werd de trouwjurk tien dagen voor de bruiloft volledig verwoest. Ten tweede werd Ann Lowe door de 24-jarige Jackie, die sowieso geen fan was van de jurk, afgesnauwd in de media. Toen de pers vroeg wie Jackie’s jurk had ontworpen, luidde het antwoord slechts: ‘a colored dressmaker.’

Want inderdaad, Ann Lowe was een Afro-Amerikaanse. Nu, 65 jaar later, wordt er nog steeds met grote regelmaat over de jurk gepraat. Maar Ann Lowe? Die wordt nergens genoemd. Dankzij deze viral tweet krijgt Ann Lowe nu toch nog – al is het maar een beetje – de credits voor haar ontwerp.

Jackie Kennedy’s wedding dress is one of the most well remember and often imitated wedding looks of all time. However, its designer, Ann Lowe, never received the credit for it in her lifetime. When asked who made the dress Jackie simply responded ”a colored dressmaker”. pic.twitter.com/fFc4fCEZ9r — KEYONCÉ (@thatssokeshaun) August 27, 2019

Wie was Ann Lowe?

Ann Lowe is geboren en getogen in Clayton, Alabama. Haar overgrootmoeder werkte als slaaf op een plantage en werd bezwangerd door haar blanke plantage-eigenaar. Ann’s moeder en grootmoeder werkten als naaisters voor de rijke elite in Alabama. Daar leerde Ann al van jongs af aan de kneepjes van het naaivak. Van de restjes stof maakte Ann bloemen.

Toen Ann zestien was, overleed haar moeder. De erfenis? Vier onafgemaakte baljurken voor de first lady van Alabama. Ann maakte ze af en leverde de chique japons op tijd af.

Op haar achttiende wist Ann iedereen te choqueren. Ze had zich ingeschreven bij de modeacademie in New York, maar men had zich niet gerealiseerd dat ze een vrouw van kleur hadden toegelaten tot de academie. Ann werd gescheiden van haar klasgenoten – we hebben het hierover het Amerika in het begin van de 20ste eeuw –, maar wist even goed te presteren: ze slaagde cum laude en kon vroegtijdig de school verlaten.

Ann Lowe trok naar Florida, maar keerde na tien jaar terug naar New York. Daar werd ze al snel de favoriete modeontwerpster van de upperclass. De Rockefellers, de Roosevelts, de Du Ponts, allemaal wilden ze een ontwerp van Ann. Daarover zei ze in 1966 in het tijdschrift Ebony: ‘Ik hou van mijn ontwerpen en ik ben erg selectief in wie erin mag lopen. Ik voel er niets voor om voor de middenklasse te ontwerpen.’ Aha, Ann wilde dus juist voor de snobs uit de elite werken. Maar zo creatief als ze was, zo slecht was ze in zakendoen. Ann maakte zelden winst op haar ontwerpen.

In 1953 kwam de kroon op Ann’s werk: ze mocht de trouwjurk van Jackie Kennedy ontwerpen. Inclusief alle jurken voor de bruidsmeisjes en Jackie’s moeder.

Jackie’s trouwjurk

Maar, het ontwerpen van Jackie’s trouwjurk ging niet zonder slag of stoot. Hoewel Ann op dat punt al jaren voor de Bouviers werkte en ze een vriendschappelijke band met Jackie had, was het niet echt Jackie’s feestje.

Het was vooral het feestje van Joseph Kennedy, de vader van John. Hij bemoeide zich met elk detail van de bruiloft, dus ook met de jurk. Jackie kwam net terug uit Parijs en wilde een jurk met een simpele, elegante Franse snit. Maar hier wilde Kennedy Senior niets van weten. Ann en haar team werkte in totaal twee maanden aan de jurk, die uiteindelijk bestond uit vijftig lagen zijde.

This was not the first time Ann had done all of the work with none of the credit. She designed the dress Olivia de Havilland wore to the 1947 Oscars. Sewn-on to the label, however, was the name, Sonia Rosenberg. pic.twitter.com/rrAPeKj0dd — KEYONCÉ (@thatssokeshaun) August 27, 2019

Het noodlot sloeg toe

Tien dagen voor de bruiloft sloeg het noodlot toe: in de studio van Ann sprong een pijp kapot, die tien van de vijftien jurken totaal ruïneerde, de jurk van Jackie incluis. Ann en haar team werkte dag en nacht om het meesterstuk opnieuw te maken binnen een fractie van de oorspronkelijke tijd. Dat lukte, maar Ann’s winst was weg. Om de jurk op tijd af te krijgen, lapte ze 2.200 dollar erbij – een bedrag dat vandaag gelijk staat aan 21.000 dollar.

Toen Ann na deze beproeving de jurken persoonlijk wilde afleveren in Newport, werd ze vriendelijk verzocht via de dienstingang het gebouw te betreden. Daarop zei Ann: ‘De jurken gaan of met mij mee door de hoofdingang, of met mij mee terug naar New York.’

Publicteitsstunt

En je moet weten, het betrof hier een van de belangrijkste society huwelijken van het jaar. Niet zo gek dat de pers gretig was uitgenodigd om verslag te doen van ‘the social event of the season.’ Tot in detail werd alles beschreven en benoemd, behalve de naam van Ann Lowe.

Jackie was geen groot fan van de jurk en toen haar werd gevraagd naar de ontwerper van de jurk, antwoordde Jackie: ‘I wanted to go to France, but a colored dressmaker did it.’ Een mes, recht in het hart van Ann.

Waar voor ieder andere ontwerper dit het startschot van een glansrijke carrière tussen de japonnen en de jurken zou betekenen, werd Ann Lowe zonder pardon uit het verhaal geschreven. Slechts een medium noemde de ontwerpster bij haar naam en dat was Nina Hyde van ‘The Washington Post.’

Wrok

Toch lijkt Ann geen wrok over de situatie te hebben. In 1964 vertelde ze de ‘Saturday Evening Post’ hoe ‘lief’ Jackie Kennedy, toen inmiddels een weduwe en voormalige first lady, voor haar was geweest. Pas in datzelfde jaar, zo schreef Ebony, ontdekte Jackie Kennedy wat Ann elf jaar eerder met haar trouwjurk had doorgemaakt.

Ondanks haar glans en reputatie, werd Ann Lowe vaak misbruikt door haar klanten. Zelfs de dames uit de hoogste regionen wilden de prijzen van hun jurken afdingen tot een fractie van wat ze waard waren. Het was immers welbekend dat Ann niet goed in prijsonderhandelingen was. Tegen het midden van de jaren zestig had Ann tienduizenden dollars aan schulden en had ze problemen met de belastingdienst.

Geheime, gulle gever

Vervolgens betaalde een ‘anonieme vriend’ haar achterstallige belastingen en schulden af. Ann Lowe vermoedde dat de anonieme vriend Jackie was.

While she never got her due while alive Ann’s legacy has lived on. Her dresses are in several museums including the Costume Institute at the Metropolitan Museum of Art and, she is now publically credited for her two most famous works. pic.twitter.com/wxcuPb30PV — KEYONCÉ (@thatssokeshaun) August 27, 2019

Een verfilming van dit bijzondere verhaal zien wij wel zitten.

Bron: The Lily, beeld: Getty Images