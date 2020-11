Anne Hathaway gaat diep door het stof vanwege haar rol in ‘The Witches’

Menig millenial hield een klein trauma over aan de verfilming van Roald Dahl’s iconische boek ‘The Witches’. Dit jaar kwam de remake uit, ditmaal met Anne Hathaway in de hoofdrol. Ook eng, maar volgens veel mensen om een verkeerde reden.

In de film is te zien dat de heksen minder dan vijf vingers en tenen hebben wanneer ze uit de kast komen als heks. Dit tot afschuw van de jonge hoofdrolspeler. Precies dat gegeven valt bij veel mensen verkeerd.

‘Abnormaal en eng’

Het missen van die vingers en tenen lijkt op het ectrodactylie syndroom. Bij dit syndroom missen mensen vaak één of meer van de middelste vingers en/of tenen. Ook kunnen vingers of tenen met elkaar vergroeid zijn. Het idee dat mensen met zo’n aandoening abnormaal en eng zijn, wordt volgens de critici nu door The Witches bevestigd. De hashtag #notawitch werd ook door de Paralympische Spelen opgepikt. ‘Afwijkende ledematen zijn niet eng. We moeten afwijkingen juist vieren en beperkingen normaliseren’, schrijft de organisatie.

Limb difference is not scary. Differences should be celebrated and disability has to be normalised. #NotAWitch calls out ‘#TheWitches’ movie for portrayal of disability 👉 https://t.co/aSY1U6TymE pic.twitter.com/UCU87bUeV8 — Paralympic Games (@Paralympics) November 3, 2020

‘Terug bij af’

De Britse paralympiër Amy Marren is diep teleurgesteld. ‘Ik ben me bewust van het feit dat dit een film is en dit de heksen zijn. Mijn angst is dat kinderen die de film nu zien, waarin het originele beeld van Roald Dahl enorm is overdreven, bang worden voor verschillende ledematen. Nu moeten mensen met zo’n afwijking opnieuw moeilijke gesprekken voeren en zijn we weer terug bij af.’

Excuses

Inmiddels heeft Warner Bros op de kritiek gereageerd. ‘We vinden het enorm verdrietig dat onze weergave van de fictieve karakters in The Witches mensen met een beperking overstuur maakt.’ De filmmaatschappij biedt excuses aan iedereen die zich door de film gekwetst voelt. De woordvoerder licht toe dat de makers probeerden een nieuwe interpretatie van Dahl’s ‘katachtige klauwen’ uit het boek te weergeven. (In het boek hebben de heksen ‘klauwen in plaats van nagels’, maar wordt niks gezegd over het ontbreken van vingers).

Anne door het stof

Ook Anne voelde zich genoodzaakt te reageren. ‘Laat ik beginnen met zeggen dat ik mijn best doe om bewust om te gaan met de gevoelens en ervaringen van anderen. Niet uit angst, maar omdat anderen niet kwetsen een basisregel is waar we allemaal naar moeten streven’, schrijft de actrice op Instagram. ‘Als iemand die gelooft in inclusiviteit en een hekel heeft een wreedheid, ben ik jullie allemaal een verontschuldiging schuldig. Het spijt me. Ik heb het verband nooit gezien toen ik dit karakter portretteerde en ik kan je verzekeren dat als dat wel zo was, dit nooit was gebeurd.’

Als goedmaker moedigt Anne haar volgers aan het Lucky Fin Project te bekijken om een ‘inclusief en hard nodig’ perspectief op afwijkingen in ledematen te krijgen. ‘Nu ik beter weet, beloof ik dat ik ook beter zal doen.’

Een beetje griezelig, maar wel leuk: de trailer van ‘The Witches’ van Roald Dahl

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: Bustle. | Beeld: Brunopress