Annelien haalt uit naar deelnemer: ‘Ik was echt heel kwaad’

We kunnen zeggen wat we willen, maar dit seizoen van Temptation Island was weer vermakelijk als vanouds. In Goedele on top blikt presentatrice Annelien Coorevits terug op het heftige seizoen. Vooral Zach is haar bijgebleven.

Een zeker niveau

“Zach was niet mijn favoriete persoon in het programma, maar inventief is hij zeker. Ik sta natuurlijk aan de kant van de vrouwen en vind Simone echt een topvrouw. Volwassen, je kan er goed mee babbelen. Ik was ook blij dat er eens een dertiger meedeed. Dat klikte wel op een zeker niveau. En dan zie je die beelden van Zach, en denk je: ‘Kom op.. Hoe kan je met zo iemand zijn?’ Zo’n volwassen en verstandige vrouw.”

Door die vraag ontstonden er ook de geruchten dat Zach en Simone eigenlijk helemaal geen echt koppel waren. “Maar dat waren ze zeker wel. Door de jaren heen zijn er elk jaar opnieuw zulke speculaties, maar het is niet waar.”

Laatste kampvuur

Bij het laatste kampvuur pakte Annelien Zach dan ook flink aan. “Ik word er nog altijd stil van, als ik het terugzie. Ik was echt heel kwaad. Ik ben ook een slechte leugenaar, dus als ik er toch zit geef ik ook maar mijn gedachte erover. Toch bleef hij het maar ontkennen en waren alle verwijten voor Simone, die zich onder de tafel liet praten. Toen dacht ik: ‘Dat gaat niet gebeuren’. En Rick ook, op een gegeven moment waren we allebei heel kwaad op Zach.”

