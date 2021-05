Annick Boer deelde een sauna met George Clooney: ‘It’s too hot for me’

Met George Clooney in een sauna belanden is maar heel weinig mensen gegund. Annick Boer was zo’n bofkont, zij het wel dat ze er heel wat moeite voor had gedaan. Eenmaal in de sauna met George werd het haar toch al snel te heet onder de voeten.

Het gonsde in Amsterdam toen in 2004 de cast van ‘Ocean’s Twelve’ neerstreek in Amsterdam. De excitement van op iedere straathoek de kans hebben om Brad Pitt of George Clooney tegen het lijf te lopen klotste tegen de gevels. Actrice Annick Boer kan daarover meepraten. Ze ontdekte dat de mannen in het Amstel Hotel logeerden en zette alles op alles om hen te ontmoeten.

Nét weg

Dat ze in het Amstel sliepen kwam goed uit, want Annick sportte daar. Een betere motivatie om iedere dag te sporten had ze niet kunnen bedenken, dus daar ging ze: dag in dag uit, in haar beste sportkloffie. Iedere dag weer kreeg Annick te horen dat de mannen nét weg waren. Tot ze op een dag een legertje breedgeschouderde mannen met oortjes in spotte en wist: George is in de buurt.

Pokerface in de sauna

Na wat casual rondvragen ontdekte de actrice dat George in de sauna vertoefde. ‘Toen heb ik alles uitgegooid en een handdoekje omgedaan en ben ik in de sauna gaan zitten’, vertelde ze aan de talkshowtafel van ‘Beau’. Eenmaal naakt met George in een ruimte was een pokerface opzetten onmogelijk. ‘Ik probeerde m’n glimlach wel weg te drukken, maar dat ging niet.’

‘Too hot for me’

Op een gegeven moment vroeg George of het oké was als hij wat meer kolen op het water gooide. Een diepgaand gesprek werd het niet, maar toch: ze had met hem gepraat. Omdat ze de man toch ook zijn rust gunde, besloot ze de sauna al snel weer te verlaten met de legendarische woorden: ‘It’s too hot for me.’ ‘Dat vond ik zelf heel goed.’

Het beste van het verhaal is dat de filmster vlak na haar ook de sauna verliet. ‘It’s too hot for me too.’ Swoon. Ze hield er niet een spannende romance aan over, maar wél een fantastisch verhaal voor verjaardagen.

